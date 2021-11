Once homenajes con identidad propia Gran Canaria reparte en sus calles, plazas y museos distintos motivos artísticos que rinden un tributo al deporte vernáculo y que suponen un legado único

La isla de Gran Canaria es una de las que más motivos escultóricos públicos en homenaje a la lucha canaria o luchadores tiene en sus calles, plazas o museos. Hasta once de ellos entre el norte y el sur y en ocho municipios.

Las Palmas de Gran Canaria

En la capital se instaló la primera estatua pública relacionada, como un homenaje a la lucha canaria, pero no es la más antigua. Se encuentra en el Parque Olímpico de Escaleritas, aledaño al López Socas y es obra de Santiago Vargas Jorge, del año 1973, convirtiéndose en la pionera, aunque en la actualidad no hay placa alguna en el lugar que indique ni el motivo ni el autor. No sería hasta 2013 cuando el ayuntamiento inauguraba, en La Gallera del López Socas, el busto del mítico Santiago Ojeda, con un relieve debajo de dos luchadores, obra del propio Santiago Vargas y que servía de homenaje al extraordinario luchador.

Gáldar

La tercera obra en antigüedad de la isla y que se puede contemplar, es el relieve que el ayuntamiento de Gáldar encargó al escultor del mismo municipio, Juan Borges, y que se instalaba en el jardín de entrada al pabellón Juan Vega Mateos de la Ciudad de Los Guanartemes, en 1987, como tributo a los luchadores galdenses.

Santa María de Guía

A dos kilómetros de la anterior se encuentran los dos bustos que el consistorio de Santa María de Guía regalaba a sus ciudadanos. El primero, el de Salvador Díaz, Pollo de Anzo, famoso luchador de la década de los cuarenta y cincuenta, realizada por la artista Dominga Gordillo e inaugurado en 2010.La actual ubicación de la misma, en la intersección de las carreteras de La Montaña y de Anzo, no es la más adecuada para resaltar la insigne figura del guíense. La última escultura pública relacionada con la lucha canaria fue realizada en 2019 como homenaje a Ramón Jiménez, impulsor de la lucha en Guía y cuyo equipo en la actualidad lleva su nombre. Figura en el barrio de San Roque, en la plazoleta de la calle del tío Ortega y fue esculpida también por Santiago Vargas Jorge, el artista de San Bartolomé de Tirajana.

Arucas

La Ciudad de las Flores expone en su museo un busto de Alfredo Martín, El Palmero, realizado por Ángel Pérez en escayola patinada y que llegó por la cesión de la familia de Abraham Cárdenes de obras de los alumnos de su escuela. La escultura es de antes de 1971, por lo que es la de mayor antigüedad que existe en la isla.

Ingenio

La primera, en una rotonda a la entrada del pueblo con Los Luchadores, obra de Soledad del Pino e inaugurada en febrero de 2001. Es la más voluminosa de las que existen y tiene la particularidad que no está realizada en bronce. La segunda, Homenaje al luchador, corresponde al polifacético artista Etual Ojeda y se encuentra en la plaza de Los Molinillos e inaugurada en 2009. Se aprovechó para realizar un homenaje a Juan Hernández Ortega, Pollo de las Calabazas.

Agüimes

La obra que enaltece la lucha canaria por parte de la Villa de Agüimes, está en la rotonda del Cruce de Arinaga y es del escultor aruquense, José Luis Marrero. Es del año 2002 y está realizada en bronce. Su título es La Luchada y es una de las varias que representa a deportes autóctonos.

Santa Lucía

Santa Lucía de Tirajana llevó su homenaje a la lucha a la zona de Vecindario. Tiene su escultura en la plaza del barrio El Canario. Pertenece al artista local Víctor Navarro y es del año 2001. En ella varios luchadores mantean a otro y es la única donde aparecen más de dos bregadores, hasta once, lo que la distingue del resto.

San Bartolomé de Tirajana

El octavo municipio en rendir homenaje al vernáculo deporte es el de San Bartolomé de Tirajana. Lo hace de una manera diferente, con la obra de Antonio Sánchez Cabrera, del año 2003 y que es de tipo neoexpresionista, realizada en bronce y acero. Se encuentra en San Fernando, en la rotonda de la Avenida de Tirajana y Tejeda y en ella se pueden ver a dos luchadores entrelazados. El artista teldense le da otra visión a nuestro deporte.