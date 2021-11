Villar: «Ojalá seamos capaces de que la gente se enamore de este equipo»

-La plantilla está cerrada ya tras las incorporaciones de Chris Kramer, Dylan Ennis, Nicolás Brussino, Miquel Salvó, Ilimane Diop, Artem Pustovyi y el ascenso definitivo de Javi López al primer equipo. ¿Qué valoración hace del combinado confeccionado para la temporada 2021-2022?

-Estamos muy contentos porque creo que es una plantilla donde hemos conseguido que muchos de los jugadores importantes de la pasada temporada continúen y esto nos da bastante tranquilidad. Y luego las incorporaciones de jugadores que, aparte de hacerlo muy bien en la Liga ACB, conocen también al entrenador y creo que esto junto a las incorporaciones de Pustovyi, Ilimane Diop y Kramer hacen un equipo muy compensado. Aparte de la juventud que nos puedan aportar Khalifa o Javi. A priori, es una plantilla muy del gusto del proyecto y, además, es ilusionante por el medio o largo recorrido, ya que muchos de estos jugadores viene por dos temporadas, lo que nos asegura que el proyecto pueda tener continuidad. Estamos muy satisfechos y, al mismo tiempo, esta plantilla es más barata que la de la pasada temporada.

-¿Qué principales diferencias aprecia respecto al plantel de la pasada campaña?

-Creo que tendremos que jugar y solo jugando lo sabremos. Sobre el papel, va a ser muy difícil. Hay que reconocer que la plantilla que acabó el año pasado tuvo un comportamiento ejemplar en cuanto a resultados y en la manera en que se levantó en una situación complicada. Eso es muy difícil en el deporte y lo hizo por la puerta grande, haciendo un final de temporada tremendo en la EuroCup y en la Liga ACB. Hay que darle todo el mérito que tiene a esa circunstancia y eso demuestra que fue una plantilla tremendamente competitiva. Ahora partimos de cero y tenemos que demostrar desde el principio que somos capaces de mantener ese nivel competitivo y esa hambre. Por supuesto que pensamos que sí, pero creo que esas diferencias o no... Tendremos que demostrar nuestras características en el campo.

-Y en relación al perfil de los jugadores, ¿qué se buscó?

-Es cierto que puede ser una plantilla para realizar un juego alegre. Creo que puede haber distintas zonas de influencia para crear peligro desde el exterior e interior, incluso con la novedad de que pueda participar Ilimane de cuatro. Es una novedad que nos ilusiona también. Creo que es difícil compararnos con el año anterior porque tenemos que jugar, pero aparentemente sí que tendría que ser un equipo muy alegre, competitivo, con mucha determinación y que juegue de cara a la afición. En este sentido, tenemos un gran conocimiento del equipo porque están los que continúan más otros que se suman y que conocen al entrenador. Todo eso hace que podamos empezar desde el principio un poco más compactados de lo normal.

-¿Qué objetivos se marcan en una temporada que será muy larga con 34 encuentros en la fase regular de la ACB y 18 en la de la Eurocopa?

-El objetivo es seguir en la línea con la que acabamos, que es ser un equipo duro, ser una roca, en el que todos vamos a una, con nuestras carencias y nuestras virtudes, pero, básicamente, que sea muy difícil de batir. Creo que perdimos muy pocos partidos en los últimos meses y vamos a ver si somos capaces de transmitir eso. Luego, volcado a la clasificación, pues estar lo más arriba posible, pero ahora es difícil establecer cuál sería nuestro puesto porque todos los equipos salen con la misma ambición. Todos los años pasa igual, el año pasado se quedó sin el Playoff el Unicaja y, si tú los quieres meter en ese Playoff, tienes que sacar a alguien. Y sacar a cualquiera de los equipos que estuvo va a ser muy complicado. Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia, Canarias y Joventut son equipazos y a nivel presupuestario muy potentes. Da la sensación de que hay muy poquitas plazas para estar en el Playoff. Vamos a preocuparnos de nosotros, hacer un equipo que hay una sensación generalizada de que, con lo dura que está esta competición, el que no hace equipo no gana, todos los esfuerzos están volcados en hacer un equipo y transmitir la solidez con la que acabábamos la temporada pasada. Ojalá se traduzca en resultados.

-¿Y en el torneo continental?

-En la EuroCup, por como se ha diseñado me parece una competición tremendamente bonita, que se decidirá en partidos a cara o cruz, será emocionante. Tenemos muchos retos emocionantes por delante y espero que con la gente. Hay que pensar que con nuestra gente en el Gran Canaria Arena vamos a ser más fuertes que el año pasado. Estamos ansiosos porque estén con nosotros.

-Jugadores importantes como Ennis, Brussino o Pustovyi eligieron venir a la isla...

-Sin duda, y en muchos de los casos por dos temporadas. La idea del proyecto era un cambio de tendencia y ya espero que se empiece a visualizar. Ya con el Playoff y las semifinales de la EuroCup fue el principio de algo diferente y de volver a ilusionar. En esa idea hemos incorporado a muchos, incluso a AJ Slaughter y a Shurna, quienes también están por dos años. Ojalá seamos capaces de que la gente se enamore de este equipo y, lo que no suele pasar nunca, que si eso sucede que encima lo puedan disfrutar más de un año, eso es un proyecto y que sea con el mismo entrenador. Eso hace tiempo que no pasaba, que podamos tener muchos jugadores reconocibles en la plantilla, que nos sepamos los nombres y con un mismo entrenador. Eso es crear un proyecto y ojalá nos respalden los resultados porque le dará sentido a todo, la gente disfrutará y se terminará enganchando mucha gente para llenar el Gran Canaria Arena. Hemos empezado poco a poco, poniendo la primera piedra y espero que no se caiga este edificio. Todo lo contrario, que vayamos poniendo las puertas, las ventanas y veamos algo guapo las dos próximas temporadas.

-Quien no estará es Olek Balcerowski. El Gran Canaria quiso renovarlo a principios de año para convertirlo en la pieza angular del proyecto. Sin embargo, se va cedido al Mega serbio y sin renovar aún. ¿Qué cambió en su situación?

-Hay muchos actores ahora. Acaba contrato el año que viene y, en un momento y con mucha lógica, nos trasladó que quiere jugar en la NBA. Estaba la posibilidad de que para cumplir ese sueño pudiera ir a un equipo para disfrutar de jugar todos los minutos posibles, algo que aquí no está fácil porque hay mucha competencia. Incluso, con un jugador como Khalifa con el que se podría estorbar y en el que también tenemos unas altas expectativas. Pensábamos que el hecho de ir a un equipo en el que pudiera explotar definitivamente, jugando todos los minutos del mundo, podría ser muy bueno para su desarrollo y esta ha sido la opción. Evidentemente, el nivel que tenía Olek solo podía ser reemplazado por jugadores de la talla de Pustovyi, hubiera sido prácticamente imposible hacer esta operación si el jugador que lo reemplaza no es del nivel que pueda tener Pustovyi. Cuando vimos que teníamos la opción y él tenía la idea de ir a un equipo a jugar muchísimo, pues accedimos. Hay una voluntad total y absoluta de todas las partes de hacer la renovación y creo que terminará siendo así. Eso implicaría que, si no cumple ese sueño, tendremos un jugador que habrá acumulado cerca de mil minutos, donde habrá sido tremendamente importante y será como venía siendo esa progresión, pero más hecho y que esté con nosotros. Si no fuese así, pues que podamos tener algún tipo de rédito económico con él. Repito que no era fácil hacer la operación si no sale un jugador del nivel de Pustovyi.

-¿Por qué se ha alargado tanto la renovación?

-Es un tema más de agentes, más burocrático... Creo que faltan detalles que no son para decirlos públicamente. Tengo la confianza absoluta porque la voluntad de todas las partes es que se va a hacer. En este sentido, estoy tranquilo. Lógicamente, lo que toca es que esté con nosotros. Lo más importante es que se va a hacer, y que consigamos los objetivos como que él siga esa progresión, que explote y que nosotros podamos tenerle mucho mejor jugador para el año que viene. Si no es así, lo mínimo es poder tener un rendimiento económico después de tantos años.

-¿Qué duración tiene la propuesta al canterano amarillo?

-Estamos en ello, pero nunca sería menos de dos años.

-Otro nombre que abandonó la isla es Javier Beirán tras ser cortado. ¿Fue una decisión deportiva o pesó más todo lo que aconteció en su momento?

-No, él estuvo dentro del equipo por momentos. En algún momento del verano entraba de lleno 100% en la plantilla, pero se van dando circunstancias a la hora de hacer otros fichajes. Al final, esto es un puzle y cuando una pieza parece que encaja haces un modelo de equipo y sino encaja vas a otro. No solo Javi, también en el caso de Okoye, el de Costello es diferente porque estaba claro que se iba y ahí no podemos hacer nada. Okoye y Javi fueron de la partida todo el verano y hasta el último minuto estábamos esperando el encaje táctico, técnico, de cupo y de todo. Algún jugador se cayó con contrato hecho y enviado y eso nos hizo pasar a otra combinación de equipo. Simplemente son decisiones tácticas y técnicas. No hay otra cosa.

-El club comunicó ayer la cesión de Jovan Kljajic al BC Prienai lituano para el próximo curso. Entiendo que no contaba y lo mejor es que siga acumulando minutos, ¿no?

-Jovan necesita jugar. Pensábamos que podía tener más opciones en Bilbao. De hecho, empezó jugando, incluso en la Champions tuvo sus opciones, pero luego el devenir del equipo hizo que tuvieran que fichar jugadores en su posición y eso le perjudicó, pero aparentemente parecía una buena opción por estar en ACB y con bastante chance de jugar. No se cumplió, pero ahora volvemos a insistir en la idea de que pueda jugar, va a una buena liga, han mostrado mucho interés en él y con las expectativas de que pueda jugar alrededor de 20 minutos. Es lo que necesita él y nosotros para ver qué tipo de jugador tenemos. Con Jovan todos tenemos esas expectativas de saber qué tipo de jugador es y tiene que jugar. Esperemos que esta cesión cumpla los objetivos y podamos ver de lo que es capaz. Tiene un año más de contrato aparte de este, aparte de una opción del club de dos más. Tenemos que ir siguiéndolo paso a paso para ver si en el futuro es un jugador del primer equipo o no. Estoy convencido de que tienes muchas ganas de triunfar, le gusta mucho esto y esperemos que le vaya bien en esta oportunidad.

-El Lenovo Tenerife -en dos ocasiones-, el Hereda San Pablo Burgos y el Valencia Basket serán algunos de los rivales en la pretemporada ¿Ya tiene cerrada la hoja de ruta?

-También hay un torneo posterior a Valencia, pero por petición del torneo que no ha hecho oficialidad no puedo dar más datos. Jugaríamos dos partidos más después del Valencia. Serán seis.

-A la conclusión del pasado ejercicio, afirmó a este periódico que estaba sopesando realizar cambios en el cuerpo técnico y médico del Granca. Lander Castro suple a Juanjo Falcón como preparador físico del primer equipo. ¿Puede explicar cómo queda finalmente?

-Juanjo seguirá vinculado al primer equipo en cuanto a la readaptación de los jugadores lesionados. De hecho ahora está trabajando con Rubén de la Torre, que está lesionado y no ha podido empezar todavía con nosotros. Se encargará del LEB Plata y de ser coordinador de todos los equipos de cantera. Seguirá vinculado 100% al club y le hemos traído a Lander, que también ha trabajado con Porfi. Además, Javi, uno de los fisios, abandonó el club por motivos personales y hemos hecho promoción interna. Hemos subido a Gabri y hemos traído a otro chico becado a la cantera para ocupar ese sitio. Básicamente, estos son todos los cambios que hemos hecho, el resto sigue.

-Todo está en el aire por la situación sanitaria, pero tendrá ganas de que vuelva el público al Gran Canaria Arena para conectar con el equipo...

-Sí, será importante conectar y que la gente disfrute. La gente lo que quiere es disfrutar y ese es el primer objetivo. Ya lo dijimos el año pasado, pero no pudo ser. Ojalá puedan venir y podamos disfrutar, el equipo tiene mimbres para ofrecer un buen juego y, lógicamente, para ganar también. Creo que en el Gran Canaria Arena y con este equipo vamos a intentar que sea uno de los pabellones difíciles de la Liga, como creo que ha sido históricamente. Queremos volver a tener ese aroma del CID, que venir aquí era muy complicado, esperamos volver a sentir ese aroma que hacía que jugar aquí fuera realmente complicado.