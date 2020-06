«Odio perder, el Guaguas será un rival duro y difícil de batir»

— Ha jugado en España, Argentina, Francia, Rusia. Ligas muy diferentes, supongo. ¿Qué le ha dado cada una de ellas y con cuál se quedaría?

— Diría que cada una me dio cosas diferentes. En la española empezó todo, fue donde me empecé a interesar más con el vóley. Luego, en Argentina, empecé a crecer un poco más como jugador. En mis últimos dos años que jugué allí, estuve en el mejor club país, donde logré un subcampeonato y un campeonato. No disfruté de muchos minutos dentro de la cancha, pero tenía un altísimo nivel de entrenamiento y, además, teníamos a Javier Weber, para mí el mejor entrenador de Argentina. En Rusia di un paso muy grande al jugar en una de las mejores ligas del mundo. Quizás no lo pude aprovechar del todo bien porque todavía no me sentía preparado para una competición tan buena aunque, sinceramente, tuve partidos muy buenos. En el mejor momento de la temporada tuve una lesión en el tobillo izquierdo que me hizo perder 2 meses. Cuando me recuperé, el equipo ya necesitaba reforzar otro puesto con lo que no me adapté y me fui a Francia para terminar ese año ahí. Jugué en Superliga 2, la cual me sorprendió gratamente por el nivel tan bueno que tenía, y terminamos ganando la competición y subiendo de categoría.

— En las filas del UBE L’Illa Grau dio un salto de calidad, donde se convierte en el máximo anotador de la Superliga española.

— Tras jugar en Francia no me salió nada por fuera, y decidí quedarme a jugar en casa, en Castellón. Y para el equipo que teníamos, que no partíamos entre los mejores, nos faltó muy poquito para entrar en Playoff, y terminamos quintos. Estoy muy contento con la temporada que hicimos y que hice personalmente. Allí están haciendo las cosas muy bien. Este año también me sorprendió su nivel, nos cerró las bocas a todos con una temporada espectacular.

— Y de ahí al Unicaja Costa de Almería, donde supongo que se le quedan varias espinitas clavadas este curso: subcampeón de Copa, en un partido muy igualado con Teruel (3-2), y una liga no acabada por el coronavirus cuando eran líderes.

— Jugar con uno de los mejores equipos de España y la posibilidad de jugar también en Europa era una oferta la cual no podía dejar pasar y creo que la aproveché. Lástima de no poder terminar año, fue como si nos cortaran a todos las alas. Nos quedamos sin poder demostrar el potencial real que teníamos, ya que yo veía al equipo muchísimo mejor que al inicio de temporada.

— Y ahora, ficha por el Guaguas Las Palmas para vivir una experiencia nueva. ¿Qué le ha convencido para dar su «sí quiero» a este proyecto?

— Sinceramente, al principio tenía mis dudas al ser un proyecto nuevo, a empezar desde cero; equipo y entrenador nuevo, etcétera. Pero luego, viendo los fichajes me llamó la atención, ya que se estaba armando un equipo para ganarlo absolutamente todo. Esperamos darle esto tanto a la isla como al club, darle muchos más títulos. Sinceramente era algo que no había que pensarlo mucho, y ahora quiero disfrutarlo mucho. Ya tengo ganas de que me avisen para ir a Gran Canaria.

— Del Unicaja también estarán en el equipo Guilherme Hage, Álex Fernández y Jorge Almansa, todos fichajes ya confirmados por el club grancanario. ¿Repetir con 3 compañeros y de los mejores en sus puestos de la Superliga es una ventaja, no cree?

— Sí claro. A Almansa lo conozco desde que tenía 14/15 años, donde el que coincidí en concentraciones de España. Son todos jugadores muy buenos. Álex no tuvo mucha suerte esta temporada con las lesiones, pero es un toro y espero que vuelva a estar al cien por cien para este nuevo proyecto en Las Palmas, que seguro que lo estará.

— El resto del equipo también será de calidad por todos los rumores que suenan. ¿Qué reto personal se marca en Gran Canaria en un equipo que aspirará a todo?

— Me gustaría ganar algún título en la liga española para sumarlo a mi carrera deportiva, por así decirlo. Pero básicamente seguir demostrando y demostrándome a mí mismo de que soy capaz de llegar a ser un gran jugador de vóley. Me gustaría hacer muy buena temporada, tratar de darle lo mejor al club, darle muchos títulos y de que sea un año muy bueno para todos.