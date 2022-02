Ocasión perfecta para subirse al tren

Las dinámicas y la cuesta ascendente. Cuando uno es feliz, la subida, pese a los baches y lo pronunciada que sea, se hace más ligera. Y en esas anda la Unión Deportiva, peleando por subirse al tren del ascenso.

Luego de tumbar al Cartagena, un rival directo, lejos de la isla, vuelve al Gran Canaria para dejar otros tres puntos en el casillero amarillo. La victoria catapultaría a los de Pimienta y la metería de lleno en la faena de los playoffs, que es el objetivo del equipo.

Dentro de la caseta el optimismo es moderado y la confianza en las posibilidades son máximas. De los de arriba, solo el Eibar ha podido con Las Palmas. De resto, los isleños se llevan los números.

Ahora, con el Burgos en el camino, se antoja capital no fallar. Dejar la portería a cero, lo que sería el tercer encuentro consecutivo sin encajar goles -nunca antes lo ha logrado la UD esta campaña- también será vital. Además, el Burgos lejos de su feudo es presa codiciada, pues solo ha ganado dos partidos y empatado otros dos encuentros.

Pocas probaturas hará Pimienta, que apostará casi seguro por el mismo once titular que le dio la victoria en el fortín del Cartagena. Con Nuke Mfulu recuperado y Jonathan Viera al mismo ritmo que sus compañeros, el catalán no quiere inventos, pues mejor no tocar lo que rindió a las mil maravillas.

Así, Raúl Fernández se mantendrá bajo los palos en busca de su tercera portería imbatida consecutiva. En defensa, línea de cuatro, con Álvaro Lemos y Sergi Cardona cogiendo los carriles derecho e izquierdo respectivamente. En el eje de la zaga, Raúl Navas y Eric Curbelo echarán el cerrojo en la retaguardia.

Por delante, en la sala de máquinas, el trivote será para Nuke Mfulu -el más retrasado de los tres-, Enzo Loiodice y Kirian Rodríguez. Arriba, con Jonathan Viera por la izquierda pero siendo un verso libre, Jesé Rodríguez ejercerá de pistolero y Rober González buscará estrenarse delante de su hinchada.

Enfrente, un Burgos que no está pasando apuros por abajo y que no tiene nada que perder. Además, dado el buen rendimiento del equipo, Calero podría repetir prácticamente su once inicial con el que derrotó al Alcorcón (3-1) la jornada pasada, aunque hay posibilidades también de recuperar la titularidad para el lateral Álvaro Rodríguez, el central Michel Zabaco y el mediocentro Unai Elguezabal.

Con todo, que nadie piense que la cita será cosa fácil. Pimienta no quiere relajaciones y sabe que los tres puntos esta jornada son oro.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Raúl Navas, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Rober, Mfulu, Loiodice; Kirian, Jesé y Jonathan Viera.

Burgos: Herrero; Aitor Córdoba, Miguel Rubio, Grego Serra; Ernesto o Álvaro Rodríguez, Mumo, Andy, Matos; Juanma, Guillermo y Valcarce.

Árbitro: Sagués Oscoz (Comité del País Vasco).

Estadio de Gran Canaria, 20.00 horas, Movistar.