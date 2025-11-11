Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
David Aguiar Johansson, en un lance de su encuentro. C7

Noah López y Roberto Pérez, únicos representantes canarios que siguen en liza en el ITF M15 de Gran Canaria

Tenis ·

Los tenistas canarios Darío Ortega y David Aguiar se estrenaron, sin éxito, en la primera ronda del cuadro final

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

Los tenistas canarios Dario Ortega y David Aguiar se estrenaron, sin éxito, en la primera ronda del cuadro final del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra en el Gran Canaria Tennis and Pádel Center con éxito de organización, notable presencia de aficionados y un alto nivel de tenis entre las raquetas más prometedoras a nivel internacional.

El jugador grancanario, Darío Ortega, perdió ante el número 3 del torneo, Diego Agusto Barreto Sánchez, en dos parciales (6-1 y 6-3), mientras que el tinerfeño David Aguiar cedió en tres reñidos sets ante el sueco Patrick Munkhammar (6-3;3-6 y 4-6) en un partido que tuvo en la mano.

Ortega disputaba la fase final merced a la invitación de la organización, mientras que Aguiar debutaba en la fase decisiva tras proclamarse campeón de la fase pre-previa, aunque ambos se quedaron a las puertas de la clasificación para octavos de final.

La representación canaria en una de las citas deportivas más prestigiosas de la temporada queda en manos del lanzaroteño Noah López y el grancanario Roberto Pérez, quienes fueron las grandes sensaciones de la fase previa.

El primero tendrá que mostrar su mejor versión para superar al gran favorito para conquistar el ITF, el italiano Federico Bondioli (1), mientras que el segundo se verá las caras con el argentino Joaquín Bianchi en un duelo de alto voltaje.

Del resultado de ambos partidos dependerá el futuro de la armada canaria en un torneo valedero para el ranking WTA que dejó la presencia en la siguiente ronda del rumano Ignacio Parisca y los españoles Alejandro Juan Mano, Xavi Palomar y Óscar José Gutiérrez.

El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria sitúa en el mapa internacional a la isla de Gran Canaria y a su capital, Las Palmas de Gran Canaria, con un torneo de primera categoría que reúne a cerca de cien tenistas de hasta treinta nacionalidades diferentes, convirtiendo el Gran Canaria Tennis and Pádel Center en el escaparate perfecto para disfrutar del mejor tenis en pleno otoño.

Darío Ortega. C/

Susan Sananes, directora del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, lamentó la derrota de los dos exponentes canarios que debutaron en la jornada de hoy, pero se mostró optimista en relación al rendimiento del resto en la jornada de mañana: «Darío y David lo dieron todo, pero no pudieron pasar a la siguiente ronda y eso que David estuvo muy cerca de ganar. Aun así, su paso por el ITF ha sido muy positivo y han ganado experiencia para seguir compitiendo a un alto nivel en el futuro. Roberto y Noah tendrán su oportunidad mañana ante dos grandes rivales a los que seguro pondrán en aprietos y por qué no soñar con verlos en los octavos de final», explicó.

El I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de tenis y de las marcas privadas Hidramar Group, Aguas de Teror, MotorArisa y Wilson.

