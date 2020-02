«No sé si el Granca está bien o no, pero siempre es diferente jugar en casa»

— Vuelve a Gran Canaria una vez más. Quizás ya no siente lo mismo que cuando lo hizo por primera ocasión tras dejar el club porque ya ha podido hacerlo en varias ocasiones, pero siempre es especial, ¿no?

— Sí, seguro. El hecho de ir a Gran Canaria es como volver a mi casa, es un sitio muy especial para mí. Jugué tres temporadas en la isla y viví muchas cosas. Sin duda alguna, puedo decir que, una vez más, será un partido muy especial.

— Fueron tres campañas (2014-2017) muy intensas tanto a nivel deportivo -disputa de la final de la Eurocopa en 2015 y conquista de la Supercopa Endesa en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria en 2017, siendo designado como MVP de la cita- como personal -superó un tumor cerebral en 2016-. ¿No se olvidan tantos recuerdos vividos en tan poco tiempo en Gran Canaria?

— Nunca. Fueron muchas cosas como el tumor o ganar la Supercopa. Es un lugar tremendamente especial para mí.

— La afición no olvida su rendimiento en la cancha en una etapa de crecimiento deportivo de la entidad claretiana ni su lección de vida para superar la enfermedad. ¿Se siente querido cada vez que pisa el parqué del Gran Canaria Arena?

— Sí, seguro. Siempre me he sentido muy querido, desde el primer momento que llegué y a día de hoy.

— El Fútbol Club Barcelona llega cargado de moral a Gran Canaria después de acumular seis triunfos en los últimos siete encuentros en la fase regular de la Liga Endesa y, si alargamos la racha, 12 de los últimos 14, un aspecto que ha posibilitado que aterrice en la isla como líder en solitario después de la derrota del Real Madrid ante el Club Joventut Badalona. ¿Cree que el combinado dirigido por Svetislav Pesic atraviesa por su mejor momento de la temporada?

— Es posible que sí. Ahora estamos en un buen momento y ganando partidos -a lo que hay que añadir cinco triunfos consecutivos en la Euroliga para colocarse tercero en la clasificación de la fase regular con un balance de 18 triunfos y seis tropiezos-. Realmente, no sé si estamos en el mejor momento de lo que llevamos de temporada, pero es verdad que tenemos muy claro que el partido ante el Gran Canaria es muy importante. Pienso que ellos han conseguido formar un buen equipo y somos conscientes de que en su cancha es muy difícil ganar.

— De cara al aspecto mental y de confianza, ¿cobra más importancia este duelo por ser el último antes de la Copa del Rey, que tendrá lugar del 13 al 16 de este en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, y porque luego se parará la competición liguera también por la celebración del 17 al 25 de este mes de las ventanas FIBA de clasificación para el Eurobasket del próximo año, que se celebrará en Alemania, Georgia, República Checa e Italia?

— Sí, por supuesto que siempre es importante llegar a la Copa del Rey en una dinámica ganadora y con buenas sensaciones, pero son competiciones totalmente diferentes. De todos modos, por encima de todo, en el partido ante el Herbalife Gran Canaria es muy importante ganar de cara a la situación para el Playoff por el título.

— El Herbalife Gran Canaria ha experimentado una pequeña reacción después de tres derrotas seguidas ante el Coosur Real Betis, el Kirolbet Baskonia y el Casademont Zaragoza. Ganó con excesiva comodidad y contundencia al sorprendente RETAbet Bilbao Basket en el recinto de Siete Palmas y está pendiente de finalizar el choque ante el Montakit Fuenlabrada, suspendido en el tercer cuarto por los problemas en el parqué el pasado sábado. ¿Cómo ve a su exequipo?

— No he podido ver sus últimos partidos y no sé si están jugando bien ahora o no, pero lo que sí puedo decir, porque lo he vivido, es que en casa siempre es diferente. En el caso del Gran Canaria, se mezcla que cuenta con jugadores muy buenos y que es un pista difícil. Por este motivo, considero que es determinante comenzar el encuentro muy bien y muy concentrados en defensa para, a continuación, tener más opciones de ganar.

— La inversión que realizó el club azulgrana este verano va dando sus frutos poco a poco. Dispone de un plantel tan completo que, en ocasiones, cuesta ganarse los minutos. Usted está promediando 8.4 puntos -con un 35,1% de aciertos desde la línea de 6,75, 2.4 rebotes, 1.2 asistencias y 7.6 créditos de valoración en los 21 minutos que juega de media en los 20 compromisos disputados hasta el momento en este ejercicio. ¿Cómo se encuentra con su rol?

— Estoy bien y lo único que pienso es en jugar para ayudar al equipo para ganar partidos.

— En una entrevista concedida a CANARIAS7 en la previa del duelo de la primera vuelta en el Palau Blaugrana hablaba maravillas de su compañero Nikola Mirotic -firma 20.5 puntos y 25.2 de valoración... Está refrendando lo decisivo que es...

— Sin duda. Más allá de su aportación en la pista para ganar, destaco su mentalidad; ahí está la clave del éxito.