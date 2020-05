«No puedes abrazar, casi ni hablar...»

El capitán de la UD ha sido el primero en tomar la palabra para evaluar las primeras sensaciones de la plantilla después de completar cuatro días de trabajo en Barranco Seco. Aythami Artiles, en declaraciones facilitadas por el club, reconoce que las conclusiones son encontradas pues, como sus compañeros, valora poder haber vuelto a la actividad en las instalaciones adecuadas y, aunque con distancias de seguridad, estar, de nuevo, junto al resto, pero, por otro, se resigna a un protocolo sanitario que impone unas rutinas tan novedosas como incómodas. Como pondera, todo será cuestión de asimilar la realidad que viene en el fútbol. Al menos, a corto plazo.

«Por el momento, nos vamos adaptando bien al protocolo, aunque es cierto que se nos hace un poco raro entrenar pocos jugadores al mismo tiempo y por separado. El esfuerzo del cuerpo técnico para que todo se desarrolle con normalidad es de agradecer», expuso el central de Arguineguín.

Eso sí, pese a esa extrañeza a la que alude, en su balanza pesa, y mucho, el haber puesto fin a una espera que «se ha hecho larga» luego de un confinamiento que se alargó casi dos meses: «Han sido casi dos meses sin pisar el césped, sin ponerte las botas, sin arrancadas ni frenadas... No es lo mismo lo que hemos podido hacer en nuestras casas que venir a entrenar a la Ciudad Deportiva».

Cuestionado por lo que viene, Aythami advierte de que el parón impuesto por la crisis del coronavirus tendrá consecuencias físicas en las piernas de los futbolistas a la hora de afrontar las once jornadas que restan para finalizar el calendario: «Será difícil llegar como a un inicio de liga normal, además jugaremos cada 72 horas, pero bueno, confiamos estar mejor que el resto de rivales. Esperamos el inicio de la competición y estar en las mejores condiciones en ese momento».

En este sentido, otorga una importancia capital a las cargas que se acumulen ahora en vistas de las semanas frenéticas que se anuncian entre compromisos y viajes: «Cuando se reanuden los partidos, los entrenamientos serán prácticamente de recuperación, por lo que todo lo que hagamos ahora será bueno para después».

Y tal y como hizo Pepe Mel el pasado viernes, antes de iniciar la puesta a punto del equipo, al aludir al aspecto mental como un aliado imprescindible, Aythami Artiles también ponderó la importancia de la fuerza anímica. Sabe, por veteranía y oficio, que la cabeza puede ayudar a impulsar a las piernas cuando las fuerzas no alcancen para más, de ahí su alegato decidido por compatibilizar ambas esferas: «Aunque no hay fecha definitiva para la vuelta a la competición, está claro que entrenar es un gran paso. Hay que cuidar no solo el aspecto físico, sino también el psicológico, porque las sensaciones son raras, no puedes abrazar a los compañeros, prácticamente no hablas con ellos en el campo, entrenas solo con el balón... Todos debemos adaptarnos a esta nueva realidad, pero soy optimista y espero que, con el paso del tiempo, todo se nos haga más llevadero a la hora de entrenar».