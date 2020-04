«No podemos arriesgar la vida de un deportista por querer acabar una Liga»

— ¿Cómo lleva el confinamiento?

— Está siendo un tanto especial, porque no he estado del todo confinado. Como vicerrector de Estudiantes y Deportes de la ULPGC he tenido que implicarme, como no puede ser de otra manera, con mis estudiantes con dificultad por la brecha digital. De tal manera que he estado en casa confinado con mi familia, con mi mujer y una de mis hijas, pero también mucho tiempo en la calle repartiendo ordenadores por toda la isla.

— ¿Qué es lo que más echa de menos?

— Fundamentalmente la docencia diaria, la comunicación con los estudiantes. Y también la comunicación en el ámbito deportivo, como los controles del dopaje con los deportistas.

— Por sacarle algo positivo, no sé si había estado antes tanto tiempo con toda su familia en casa.

— Pues jamás he estado tanto tiempo con mi familia en casa y jamás la he visto tan poco por nuestras responsabilidades. Por otro lado, tengo una suerte enorme, ya que desayunamos y almorzamos juntos, que eso no lo hacíamos entre semana, y además hacemos los 45 minutos de rigor diario, que mi hija controla a rajatabla, de ejercicio físico.

— ¿Le ha cogido por sorpresa, como a todos, esta pandemia o a usted, por su condición de doctor, no tanto?

— Hay un dicho popular que dice que visto lo visto todos son listos. Yo creo que a todos nos ha cogido desprevenidos. Ahora hemos visto que la salud nos puede faltar, y la libertad también con el confinamiento. Nadie, o al menos la inmensa mayoría, se lo planteaba hace unos meses.

—¿La Covid-19 ha venido para quedarse como el sarampión, la gripe, la malaria o el VIH?

— Sí, y eso lo que quiere decir es que hay muchas cosas que van a tener que cambiar. Ojalá, y es algo que me planteo, se invirtiera tanto en la malaria, la enfermedad de los pobres. La Covid-19 afecta a todo el mundo, y esa gran preocupación espero que termine en una vacuna y, por supuesto, en unos hábitos conductuales e higiénicos para poder modificar la acción que se pueda presentar y que pueda actuar contra nosotros.

— Controlada no estará hasta que se fabrique esa vacuna.

— Sí, y son tantos los que están trabajando ya que seguramente la podrán conseguir pronto, porque en tiempos de crisis se invierte mucho dinero. Es importante, desde el punto de vista político, que se invierta en los tres pilares de la sociedad actual: educación, sanidad y servicios sociales.

— ¿Cómo diplomado en Dirección y Gestión Médica de Hospitales, cómo cree que ha y sigue actuado el sistema sanitario canario?

— No es fácil opinar sin saber cómo iba a caminar todo esto. ¿Qué podemos decir que no se ha hecho correctamente? Ahí lo tengo más claro, y es que el personal sanitario que está en primera fila no ha estado lo suficientemente protegido, y eso sí que deja mucho que desear. Luego, también es cierto, que en momentos determinados hay que priorizar en lo importante, y en este caso era la vida de los contagiados. Es verdad que nuestros hospitales no han estado tan saturados como en otras comunidades, pero a toro pasado dar una opinión, y casi siempre negativa, tampoco me parece lo más correcto en estos momento.