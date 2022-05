Nino Morales, desde el Brisas del Teide

En el reportaje publicado el pasado domingo en estas páginas, Salvador Sánchez, Borito, hacía mención a que el tinerfeño Nino Morales fue uno de los mejores luchadores de su época y que había visto en luchar en su isla.

En Santa Cruz, y en lo que llaman su oficina, pues casi toda la vida ha estado en esa zona de la plaza Weyler, tomando un café, todo un grande, que a sus 87 años todavía tiene recuerdos especiales del vernáculo deporte y algunos consejos, por si lo quieren tener en cuenta.

Lo primero, antes que nada, fue su saludo. «Creo que soy uno de los luchadores que más luchas he visto en Canarias ya que empecé desde los 9 años a ir a ellas. Mi etapa como luchador se iniciaba a los 15 años en el Brisas del Teide, donde estuve hasta los 20 y después en el cuartel pasé al Santa Cruz».

Comenzó a luchar primero en Segunda Categoría, en la que conseguiría grandes gestas con los equipos donde militó. «En 1957 había en Tenerife ascensos y descensos y teníamos unas luchadas comprometidas que había que ganarlas para subir. Nos faltaban dos luchas y la primera fue en Guamasa, donde tuve suerte y pude tumbar a los seis contrarios que quedaban. Nos fuimos once a once, lucha a lucha y separada. La oreja se me puso como una alcachofa y la segunda era aquí, en El Frontón, ya la decisiva para subir a primera. Estando en el cuartel voy el lunes al hospital y cuando ven como la tenía, con un bisturí, el coronel me corta la oreja. Con la herida abierta toda la semana y había que competir el domingo. Yo no iba a luchar porque no podía, pero tenía la ropa puesta, cayeron todos mis compañeros y me hacen salir ya que no había más, aunque no pensaba hacerlo. Quedaban los dos puntales del equipo contrario. Al agarrar, el chorro de sangre era tremendo. Fueron a la casa de socorro, trajeron un médico al Frontón, me curó, me cortó la hemorragia, me vendó la cabeza y agarré con los dos puntales y pude tumbarlos. Fue la primera vez que el Santa Cruz luchó en primera».

Al año siguiente, repitió título. «En 1958 quedé también campeón con el Brisas del Teide y en 1959 me partí una mano y estuve dos meses sin luchar, aunque participé en Arafo, en la final del campeonato y perdimos, ganando el Victoria y el Brisas segundo en la lucha de desempate».

Una lesión truncó sus últimos años. «Me retiré en 1965 por una lesión de columna. Fui a Madrid, pero no me operaron porque era peligroso y dejé la lucha que era lo mío. Yo lloraba por la lucha».

En su etapa de mandador, tuvo a sus órdenes de todo. «Fui mandador de niños de cinco años hasta los grandes, con la selección, en el Santa Cruz unos diez años, con el Brisas del Teide, otros diez años y siempre liado con la lucha toda la vida. Incluso fui mandador de un equipo de ciegos y del Brisas femenino. Mi primera lucha la vi en 1944 y desde ahí la he seguido y he visto la lucha en las ocho islas, porque estuve en la que había en las Fiestas de La Graciosa al igual que en la Gomera».

Su momento más intenso fue «aquella luchada donde hubo unas apuestas muy grandes en la Plaza de Toros, en un Santa Cruza y Hespérides, los dos grandes rivales de verdad. El Pollo de Máguez estaba operado de una rodilla y era el puntal, pero había que luchar el desempate y no esperaban que mejorara, por lo que estábamos perdidos. Las apuestas fueron tremendas. Un aficionado del Santa Cruz y otro del Hespérides apostaron 50.000 pesetas cada uno, que depositaron en el banco. No era para lucrarse sino para que 200 personas fueran a comer a la Esperanza con ese dinero, 100 aficionados del Santa Cruz y 100 del Hespérides. Fuimos a luchar y las apuestas eran un 20% a favor y un 80% en contra. Ese día tiré a Felipe del Castillo y al Pollo de Las Canteras, que nadie esperaba que pudiera con ellos y salimos como los toreros, a hombros. El que ganó la apuesta y yo, nos llevaron a las Ramblas, fue muy emocionante ya que además a Felipe le di la primera y el me dio la segunda y no se sabía quién ganaba. El de la apuesta llevaba siempre tabaco, pero lo mirabas y no sabíamos ya si fumaba o se lo comía».

Hay otro día que tiene en su mente. «En Arafo, luchando con el Brisas, tiré a once luchadores contrarios. Cuando salí al terrero íbamos 8-0 perdiendo y estuve hora y media tirando a la gente, aunque me dieron varias luchas. Fue de esos días que la afición estaba emocionada viéndolo».

El instante más triste fue en 1959. Así lo recuerda: «Me fracturé la mano, el equipo no ganaba, pero al final empezamos a hacerlo y quedamos empatados con el Victoria. La gente volvió al terrero esperanzada y en el desempate en Arafo, en campo neutral, allí un luchador que no tenía por qué tirarme, sin despreciar a nadie, me tiro bien y perdimos el título. Yo no estaba bien recuperado, pero fue muy duro para todos».

Nino Morales se ve a sí mismo como «un ganador. No me gustaba perder nunca. Luchaba en serio para tumbar, al contrario. La lucha de antes era muy distinta. Hoy no le dan importancia, se eliminan y no pasa nada. La lucha canaria debe tener un vencedor y un vencido. Solo me separé dos veces en mi vida. Se puede caer, pero hay que luchar, que es lo que el espectador quiere. Hoy caes, otro día vencerás. La lucha de hoy es demasiado distinta. Antes se luchaba por pundonor, si no era así, ¿Cómo se puede luchar con una oreja recién operada, echando sangre?».

Sobre su maña favorita era bien conocida. «Cuando tiré a los once en Arafo, me decían que como era posible si sabían que yo iba a ir por cogida de muslo. Un muslo bien cogido no hay contrario que lo contree».

Tiene sus preferencias de tipo de luchador. «Para mí el mejor de todos, sin olvidar a Barbuzano, que no hay que quitarle méritos, fue Orlando Sánchez el Estudiante, de Las Palmas, porque donde quiera que le tocaras, bailaba, era perfecto. Entrené con él en el campamento de milicia, pero se fue para Las Palmas y yo me quedé aquí. Tres meses después vino con el Vencedor a las Fiestas de Güímar, con el Palmero, el Pollo los Reyes y Orlando había ganado aquí tres años seguidos. Ese día logré tirarlo, pero para mí era el mejor que hacía una defensa del muslo, como nadie. Hay que hacer un desvío un poco y entrarle después al muslo que no se coge con la mano sino con el antebrazo y entonces ya no pueden defender bien».

Hay más luchadores que le han impresionado. «Había muchos luchadores buenos entonces pero el Pollo de Tacoronte, Camurria, que era el tipo más pícaro en la lucha canaria, era muy inteligente. Santana me había tirado cinco veces seguidas y él me dijo como lucharle y ya no me tiró nunca más. Camurria pudo tirar al Faro por su picardía era muy listo. Otro luchador fue Babache, que a veces no sabía ni lo que hacía. Dejaba a la gente con los pies para arriba y la cabeza para abajo. El Palmero, Alfredo Martín, era un atleta y gran luchador, pero Orlando Sánchez era un artista de la lucha canaria. Barbuzano fue un gran luchador, pero por su manera de luchar no me hubiera importado enfrentarme a él».

De los actuales lo tiene muy claro. «Aunque hay luchadores buenos, para mí el mejor es Fabián Rocha, es un gran luchador. Uno de los problemas es que hay mucha gente de peso que van a eliminarse, no a dar espectáculo, que es lo que la gente quiere. El aficionado paga una entrada por un espectáculo. Aquí pasó con Melquiades y el Parri, que llenaban la Plaza de Toros, pero ellos mismo primero levantaron la lucha y después la hundieron, porque se tenían gran respeto y ya no se tiraban. Se eliminaban un domingo, la gente salía echando chispa. El aficionado iba de nuevo, pero se volvían a eliminar y desde eso, en Santa Cruz y en Taco la lucha ha bajado. No arriesgaban nada. Hay que arriesgar, alguien tiene que ganar, tiene que haber un vencedor».

Su etapa con la base la recuerda con cariño. «Llegue a tener varios colegios con el ayuntamiento de Santa Cruz. Había 14 equipos en la capital, dando clases de lucha a alevines, infantiles y juveniles. 300 niños en las fiestas de mayo y eso se perdió. A los niños hay que motivarlos para que luchen. Compraba algún bocadillo o un dulce...»

Es un firme defensor de un pase para los luchadores veteranos. «Estoy medio enfadado con el presidente porque desde hace tres años que estoy diciendo que hay veteranos que no van a la lucha, con más de 75 años. Hablé con él para darle una iniciativa, que le dieran un pase para que pudieran ir ya que interesa que los campos se llenen».