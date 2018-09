El gran salto de Laura de Los Reyes

Aunque empezó a sortear las olas desde los 10 años, lo cierto es que Laura se inició en las competiciones en 2015. Desde entonces, la progresión ha sido más que meteórica. Bajo el seguimiento de su entrenador, Julián Cuello (University Surf School), en 2016 empezó a jalonar su palmarés logrando la primera posición en la Copa Canaria sub14, el Confital Open y el Big Head Circus Open.

«Mi padre siempre hizo surf y ya de pequeña me empezó a gustar», reconoce la joven surfera. «Poco a poco me fui a enganchando. La primera vez que me metí en el agua con una tabla fue en Playa del Inglés. Dos años después hice mi primer campeonato en los Muellitos. Lo cierto es que no pasé de la primera ronda», afirma entre risas. «Pero me pudieron las ganas de superarme y quise hacerlo mejor cada día».

A partir de ahí, se dio cuenta de que el mundo de las olas ya formaba parte de su estilo de vida: «Es mi válvula de escapa. Me hace feliz y no me imagino el día a día sin el surf».