Nano Santana ya es candidato oficial al Nacional del peso gallo y con revancha ante Barreto

El Comité de Boxeo Profesional ha proclamado a Nano Santana aspirante al campeonato de España. El púgil de Santa Lucía, que reside en Las Palmas de Gran Caanria, deberá enfrentarse al actual campeón, el tinerfeño Caco Barreto. «Estoy muy contento, de ser nuevamente aspirante oficial al título de España, creo que es un combate esperado por toda la afición canaria ya que ofrecimos un gran espectáculo», afirma.

Sin lugar a dudas, es una de las revanchas más esperadas del boxeo español. Un derbi canario con dos de los mejores púgiles del país, en esa categoría, que podría celebrarse en Gran Canaria. Su primera cita, en Tenerife, se saldó con victoria para Barreto, y fue vista por más de 17.000 personas. Un duelo bastante igualado, que pudo ganar cualquiera, pero lo más importante es la nobleza y deportividad que mostraron ambos deportistas dentro y fuera del ring. Actualmente les une una buena relación.

La primera parada de Nano, ya dentro de esta carrera por el cetro estatal, será en Madrid, el próximo 18 de julio. No pelea en la capital desde 2017. The Boxer Day será un evento único para los amantes del boxeo que tendrá lugar en el pabellón Movistar Academy Magariños. Gallito se verá las caras con el rumano Stefan Nicolae. «Es un buen boxeador, lo veo bastante fuerte. Aunque la ilusión que yo tengo por seguir progresando, tras un año de inactividad por la pandemia, creo que es un punto a favor», confiesa.

A sus 23 años, suma 8 victorias, y tres derrotas, la mayoría con controversia (Málaga y Bilbao). «Me siento muy bien, no he tenido muchos problemas para bajar el peso. Agradezco la invitación a The Boxer Club, ya que me viene muy bien seguir acumulando rodaje antes del Nacional», asegura Nano.

Samuel Carmona, Jonathan Maravilla Alonso y Jennifer Tormenta Miranda encabezarán el cartel, junto a Gallito, en una velada única tras la pandemia, que ya ha agotado el papel.

El pasado 30 de mayo, Nanoregresó frente a Joel Sánchez y venció al nicaragüense por decisión unánime. Ahora se le abren nuevas puertas para conseguir, tarde o temprano, la oportunidad de competir en lo más alto. Además, reconoce que sin sus patrocinadores no podría competir, y agradece a, Salón MYA, Ohana, Kai Club, Construmuestra, R.M. Escaleritas y Autostilpremium Cars la confianza renovada en estos tiempos difíciles.