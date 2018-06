Silva: «Doy prioridad a cosas sencillas»

El futbolista grancanario sabe que «el fútbol es importante» para él porque ha sido toda su «vida». «Pero te lo tomas de otra manera. Yo ya tengo una edad y tengo la experiencia para tener más tranquilidad . Eso te ayuda porque cuando eres más joven lo ves de otra forma, te comes más la cabeza y el tiempo te da esa tranquilidad», advirtió.

«He aprendido a darle prioridad a cosas sencillas que antes no lo hacía, o a cambiar la perspectiva de vida. Te pasan cosas que te obligan a hacerlo », aseguró Silva durante el ‘Media Day’ de la selección antes de partir hacia Rusia .

«Miro la vida de otra manera»

«Creo que he sido fuerte siempre y que he tenido una mentalidad fuerte, por eso he estado muchos años con un nivel alto. Te hace mirar la vida de otra manera, pero tampoco te cambia tanto, si acaso la forma de pensar», sentenció el jugador ‘citizen’.