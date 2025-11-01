Victoria de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro en Maspalomas

Gracias a las órdenes de equipo, que bajaban a Alexey Lukyanuk a la segunda plaza de la general cuando era claramente ganador de la prueba

Juan Carlos de Felipe San Bartolomé de Tirajana Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Yeray Lemes y Aitor Cambeiro han escrito su nombre como ganadores de la 52 edición del Rally de Maspalomas a los mandos de su Citroën C3 Rally2, que además lo proclaman ganador del Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallys.

Desde los primeros compases de la prueba eran Alexey Lukyamuk y Yury Kulikov con un Citroën C3 Rally2 los que imponían su ritmo al resto de equipos participantes, marcando el mejor tiempo en siete de los nueve tramos que se disputaron en la jornada del sábado. Aunque por razones desconocidas y durante la última sección, penalizaba 30 segundos (tres minutos por retraso) para dejar a Yeray en cabeza de la prueba.

Después de todo esto, Yeray Lemes y Aitor Cambeiro y «casi» como estaba previsto heredaban la primera plaza de la general, tras no poder ganar ningún tramo en todo el día, una clasificación que le hacía falta para poder optar al Campeonato Regional 2025 si prospera una apelación que está pendiente sobre otra prueba del Regional.

Ampliar Lukyanuk también se dejó ver, como era previsible.

Con el objetivo cumplido, Benjamín Avella y Agustín Alemán llevaba a la tercera plaza de la general al precioso Alpine A110 GT+ en un bonita lucha con un Porsche.

Porsche que no era otro que Iván Armas y Bernardino Guerra, al cual había tenido que ir poniendo a punto según se realizaba la prueba. Para los hombres de BP El Taro era la cuarta plaza de la general en una prueba muy bonita para los grancanarios.

Un poco en tierra de nadie, Alfonso Viera retomaba, tras casi tres años, la competición a los mandos del Skoda Fabia RS Rally2 de Skoda Canarias y con Ariday Bonilla a la derecha conseguían meterse en la quinta plaza de la general.

Ampliar Luis Monzón demostró que la veteranía es un grado.

Con otro de los Porsche presentes, que estrenaban unas mejoras aerodinámicas, Ayoze Benítez y Patricia González estuvieron durante toda la prueba en la octava posición de la general, lugar que firmaban a la llegada final en Maspalomas.

Más nombres propios

La clasificación hasta la décima posición de la general fue coto cerrado de los mejores equipos entre los Rally4, encabezando esta prueba Alejandro Martín y Gabriel Espino con su habitual Peugeot 208 Rally4, que aventajaba a Kevin Kipar y Raúl Sánchez en pocos segundos siendo para ellos la novena plaza de la general.

Y la novena posición era para Noé Armas que hace escasos día sufría el fallecimiento de su padre y acompañado a la derecha de Efraín González quiso ofrecerle esta clasificación con su Renault Clio Rally4 de BP El Taro.

Mención especial para un grandísimo Luis Monzón con su José Carlos Déniz a la derecha en un Citroën C3 Rally2, demostraba a sus 59 años que todavía puede medirse con los mejores, siendo segundo mientras se competía de día, ganando además el TC + ante los mejores. Y un accidente en el último tramo lo dejaban fuera de carrera.