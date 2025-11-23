Vega y de Felipe subieron al podio en 1º Ecorally Castilla-La Mancha

Se llevan una tercera posición en el apartado de Híbridos Enchufadles y una gran acogida por el el organizador de la prueba, que aspira estar el año que viene en los favoritos al campeonato.

Juan Carlos de Felipe y Teo Vega, orgullosos con sus trofeos a la conclusión de la prueba.

Excelente resultado para el equipo de Gran Canaria, que lograba subirse en el podio de la categoría Híbridos Enchufables con un espectacular Renault Rafale que se comportó a las mil maravillas y es candidato a renovar con el equipo de cara al año que viene.

Aunque en esta primera edición el Ecorally de Castilla -La Mancha, estaba encuadrado en el Campeonato de Escuderías, aspira a estar en el Campeonato el año que viene y para ello acogió a un gran numero de equipos que fueron tratados muy bien por la organización, amén de un rutómetro entretenido y la aparición de nuevas formas de realizar los famosos tramos de hitos.

El rutómetro de la prueba los adentró en las tierras castellanas con ocho tramos de regularidad, en donde había prácticamente de todo y aunque la navegación no fue muy complicada si hubieron situaciones muy estresantes, tal y como requiere este tipo de competiciones.

Teo Vega decía lo siguiente: «Muy contentos de nuestro paso por el Ecorally de Castilla la Mancha, hemos conocido una nueva categoría para nosotros la de Híbridos Enchufables ydespués de 8 TR hemos acabado en el podio. Muchas gracias al organizador por sus ganas y atención a los participantes, prometemos volver».

«Ha sido un despedida del CEEA por todo lo alto, con un trato exquisito por parte del organizador, que en la figura de Pedro Fermín Flores se entregó en cuerpo y alma en esta prueba. En cuanto al resultado, estamos muy contentos del cambio de categoría, con lo que es posible que el año que viene sigamos en ella si se consiguen los presupuestos necesarios«, dijo Juan Carlos de Felipe al término de la prueba.

Este proyecto en el CEEA 2025 es posible gracias a: Renault España, Escudería Lanzarote, Taro Electrolinera, Motor Arisa, Taller Cutillas, Federación Canaria de Automovilismo y Federación de Las Palmas de Automovilismo.