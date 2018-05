Una prueba clave a nivel europeo

Está considerada como una de las mejores citas del continente

Con el lema Got talent Prove it o, lo que es lo mismo ¿Tienes talento? Demuéstralo, el FIA European Rally Championship ha querido erigirse en un campeonato trampolín al mundial y especialmente atractivo y accesible para equipos y pilotos con proyección internacional. Por ello, engloba categorías como la Junior Under 28 y Junior Under 27, ERC3, ERC2 y el ERC Ladies Trophy para mujeres piloto.

En esa voluntad de ser semillero de futuros campeones del mundo de rallys, el pasado año el ERC dividió en dos su categoría Junior. Por un lado, el ERC Junior Under 28 reservado para pilotos menores de 28 años a los mandos de vehículos con homologación R5 FIA. El número de participantes ha crecido esta temporada y en Canarias van a estar los principales aspirantes al título como el británico Chris Ingram, el eslovaco Martin Koci, el ruso Nikolay Gryazin, el alemán Fabian Kreim o los galos Pierre-Louis Loubet y Laurent Pellier. Sea quien sea el campeón a final de temporada, su premio será participar en una prueba europea del FIA World Rally Championship con un WRC en 2019.

El ERC Junior Under 27 es territorio de pilotos menores de 27 años compitiendo con vehículos R2 FIA. Se trata de una categoría monogoma, ya que Pirelli es el único suministrador autorizado. El campeón obtiene una beca de 100.000 euros para poder subir al ERC Junior U28; de hecho, el campeón del pasado año del ERC Junior U27, Chris Ingram, es quien llega líder del sub 28 tras lograr la victoria en la pasada cita de Azores. Entre los destacados en esta categoría estarán los oficiales de Opel, el sueco Tom Kristensson y el jovencísimo letón Martin Sesks, el austriaco Simon Wagner o el finlandés Miika Hokkanen.