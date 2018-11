Toyota, la semilla de un éxito

‘Recreational Active Vehicle’ de 4 ruedas motrices (RAV4) marcó en 1994 una nueva forma de entender el vehículo todoterreno, donde la rudeza, el chasis de doble viga, la capacidad de atravesar cualquier obstáculo, etc. dio paso a un uso menos radical, más todocamino, con bastidor autoportante, habitáculo refinado, permitiéndose incluso el lujo de prescindir de la tracción total en favor de las dos ruedas motrices, un gran cambio que cuajó de inmediato entre los usuarios que no necesitaban sortear trialeras, sino simplemente transitar por rutas en no muy buenas condiciones, o bien se sentían más seguros dada la superior altura de conducción que les procuraba este tipo de vehículo.

La actual es cuarta generación de aquel pionero que vio la luz hace un cuarto de siglo, siendo destacable que se haya mantenido fiel a sus principios, y aunque ha ido aumentando su tamaño desde aquellos 3,75m de longitud de la primera edición, su influjo permanece, a excepción de un elemento que sí se agradece que haya sido eliminado, como es la rueda de repuesto colgando del portón posterior.

Una de las peculiaridades del RAV4 es que dispone en su gama de versión híbrida, propulsada por el ‘Hybrid Synergy Drive’ (HSD), sistema que parte de un motor 2.5 gasolina (152 CV) de ciclo Atkinson, asociado a un motor eléctrico de alto rendimiento, que desarrolla una potencia de 143 CV, de cuya combinación surgen 197 CV y, lo que es más importante, un consumo medio de 5,3 litros/100 km.

Al igual que el resto de la gama RAV4, la oferta híbrida se desdobla en tracción delantera y 4x4. En el primero de los casos, el sistema HSD es estándar, o sea, motor gasolina combinado con eléctrico que manda tracción al eje delantero.

Para la versión 4x4 del RAV, Toyota ha desarrollado un ingenioso sistema denominado E-Four, que fue estrenado con éxito en el Lexus NX 300h, el cual prescinde del habitual árbol central de transmisión y coloca entre las ruedas posteriores un motor eléctrico de 63 CV, que envía par a éstas en caso de necesidad.