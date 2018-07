T-Cross, el hermano pequeño del Volkswagen T-Roc

Con ello, el T-Cross llegará al mercado como uno de los vehículos más seguros de su categoría, con la garantía de unos excelentes resultados en las pruebas de colisión y un gran número de sistemas de asistencia a la conducción. Incluye de serie el “ront Assist”(sistema de monitorización del entorno) y el “ane Assist”(sistema de mantenimiento de carril). Como dice el ‘laim’del T-Cross: “ am more than one thing”(Soy ms que una cosa).

Volkswagen Navarra fabricará el T-Cross, el nuevo SUV compacto de la marca Volkswagen. Así lo ha confirmado Andreas Tostmann, miembro del Comité Ejecutivo de la marca Volkswagen responsable de Producción y Logística. De esta forma, la planta de Landaben, que produce el Polo desde el año 1984, producirá un segundo modelo por primera vez en su historia.