«Sueño con ser feliz... Y también con llegar a la Fórmula 1 o el Mundial de Rallys»

El amor por el automovilismo y todas sus facetas, ha sido y, es en Canarias muy seguido por miles de jóvenes de las islas. Ahora además, con todas las posibilidades que tienen los jóvenes de prepararse, es una plataforma para conseguir trabajo en las mejores condiciones. Pero para eso hay que prepararse, como lo está haciendo José Luis Rodríguez (22 años) un joven grancanario que se prepara con un Máster en el MSI (Motor and Sport Institute) y tiene como meta poder estar en un equipo de Fórmula 1 o el World Rally Championship.

-¿Quién es José Luis Rodríguez?

-José Luis Rodríguez es un chico de 22 años de Teror, que nace en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2000. Estudié Ingeniería Mecánica en la ULPGC, y actualmente me encuentro realizando un Máster de Motorsport Engineering en Madrid, en el MSI Motor and Sport Institute.

-¿De dónde sale esta afición al motor?

-Diría que desde mi infancia he estado rodeado del mundo de la automoción, en parte gracias a la gran afición que tiene mi padre por este mundo. Pero mi afición realmente empezó a los 12-13 años, cuando jugué por primera vez al Gran Turismo en la Playstation, y empecé a ver videos en Youtube de los supercoches que salieron en aquella época como el LaFerrari, McLaren P1 o el Porsche 918. Quedé maravillado al ver semejantes obras de la ingeniería, que solo unos pocos afortunados en el mundo podían disfrutar. Poco después, me empecé a aficionar a la Fórmula 1, y tuve claro desde el primer momento que algún día estaría involucrado de alguna manera en la élite del Motorsport, y supe que estar como ingeniero era la opción que más me atraía. Y habiendo tanta cultura de rallys en las islas, empecé a ir a verlos junto con mi padre y otros familiares, y quedé también impresionado por esta categoría, la cual diría que a día de hoy es mi favorita.

-Una vez conseguido el título de Ingeniero Mecánico, ¿por qué ahora hacer un Máster?

-Primeramente, es sabido que para ser un ingeniero completo en cual sea la rama en la que decidas centrarte, es necesario tener bajo el brazo un máster que te permita profundizar más en el campo elegido. Para poder adentrarse en el mundo del Motorsport, es necesario tener muchas habilidades y aptitudes específicas, y una de las mejores opciones para conseguirlo es realizando un master especializado en ingeniería aplicada al mundo de la competición automovilística. Por otro lado, llevo años siguiendo de cerca lo que se ha ido llevando a cabo en el MSi, y desde el primer momento tuve claro que no había otra opción para mí, que estaba seguro que tenía que estar ahí y formar parte de ello. Creo que ahora mismo está en su punto más álgido desde que abrió sus puertas en el 2018, y estoy convencido que se seguirán superando en los años venideros.

-También se ha involucrado como Comisario Técnico de la Federación Canaria de Automovilismo.

-Sí, así es. Estoy muy agradecido y contento de haber tomado la decisión hace dos años de haber ido a por la acreditación de Comisario Técnico. Esto me ha dado la oportunidad de haber estado involucrado en las carreras en una labor muy importante, la cual me ha permitido adquirir muchos conocimientos técnicos, así como conocer mucha gente y saber cómo funcionan las cosas desde dentro de un evento automovilístico.

-¿Cuál sería su sueño?

-Mi sueño es estar involucrado en la élite del Motorsport, e ir subiendo escalones con el paso del tiempo. En ese sentido, tengo un pensamiento bastante abierto, estaría contento estando en el WRC, Fórmula 1 o el WEC. Sé que este camino es largo y hay que ser constante. No solo es difícil llegar, sino también mantenerse. Principalmente quiero ser feliz haciendo lo que más me gusta, e ir cumpliendo objetivos poco a poco. El tiempo irá diciendo donde estaré y llevando a cabo qué cometido, pero seguro estaré contento.

-¿Cómo ve el tema de los vehículos eléctricos?

-Creo que es el futuro inmediato, y también el presente, sobre todo en ciudades muy pobladas, el las cuales es necesario reducir los niveles de contaminación ambiental. Hay lugares en los que creo que por cuestiones demográficas y económicas todavía está algo lejos, pero se está trabajando en la dirección correcta para también conseguir su implementación en estos sitios. Dentro del Motorsport, ya es algo que está super implementado. Tenemos categorías 100% eléctricas de alto nivel como la Formula E, el Campeonato Mundial de Rallycross o el Extreme E. Otras categorías de momento optan por sistema de propulsión híbrido, pero todo es en pos de reducir la contaminación. Además, desde siempre el Motorsport ha sido uno de los mejores «laboratorios de pruebas» para las OEMs, y en este sentido el implementar la electrificación en el Motorsport, beneficia mucho al desarrollo de los vehículos eléctricos e híbridos de producción en serie.