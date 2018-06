Stinger, el orgullo de Mr. Tashiro Kia

Estética sublime

Para el Stinger no cabe la frase hecha: “Es un coche que te gusta o no te gusta”. La nueva berlina coreana gusta a todos, es más, me atrevo a afirmar que enamora a primera vista. Otra cosa es que se adapte a las necesidades particulares de cada usuario, pero estoy convencido que va a llamar la atención de todo el que entre a una exposición Kia.

Del estudio de diseño que la marca tiene en Fráncfort, y bajo la batuta de Gregory Guillaume, ha nacido el nuevo buque insignia, cuya principal virtud, a mi juicio, es la elegancia que irradia combinada con una deportividad natural, no forzada, que es lo que verdaderamente le hace atractivo.

Una de las claves de su rotunda presencia en la carretera son sus proporciones de vehiìculo con propulsión posterior: un capoì largo con un corto voladizo delantero (830 mm), una gran batalla (2.905 mm) que da amplitud al habitaìculo y un largo voladizo trasero (1.095 mm) con fuertes hombros.

La planta del Stinger, sus proporciones y su equilibrio visual estaìn concebidos para crear un aire de elegancia atleìtica, en lugar de una agresividad brutal. El Stinger mide 4.830 mm de largo y 1.870 mm de ancho, por lo que resulta mayor que otras berlinas deportivas, ademaìs de ofrecer un habitaìculo y un maletero espaciosos. Este último cubica 406 litros que pueden ampliarse hasta los 1.114 abatiendo la segunda fila de asientos.