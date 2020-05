Se complica la celebración del 23ª del Rally Isla de Los Volcanes

La organización, a cargo del CD Evesport, de acuerdo con las federaciones de Canarias y Las Palmas, además de la propia RFEDA, ha trabajado durante estas semanas de confinamiento para tener preparada la prueba para dichas fechas, si las autoridades sanitarias lo permiten. Visto el avance de la desescalada de vuelta a la nueva normalidad por la crisis del coronavirus, ahora todos los ojos del deporte están puestos en la Liga de Fútbol Profesional, cuyo devenir marcará de alguna manera la puesta en marcha a continuación de otros deportes, como es el caso del automovilismo.

Este regreso a las competiciones con el Rally Isla de los Volcanes, podría verse truncando por la decisión del Cabildo de Lanzarote de no realizar ningún tipo de eventos deportivos en la isla hasta el mes de octubre, justificando esta negativa porque en los próximos meses centrará toda su atención en la recuperación de la población lanzaroteña más afectada por las consecuencias de la pandemia y cubrir sus necesidades sociales más importantes.

Por este motivo, la organización de Evesport, acatando y entendiendo esta decisión del gobierno insular, ya ha reservado de común acuerdo con la RFEDA otra fecha alternativa en el mes de octubre, como segunda posibilidad para poder realizar el Rallye Isla de los Volcanes.

Pero las preocupaciones no acaban aquí. En este momento, no se puede asegurar la implicación con la organización de las instituciones que vienen apoyando habitualmente al automovilismo lanzaroteño y a esta prueba en particular, como lo ha venido haciendo los dos últimos años. La razón obvia es que no quieren adquirir compromisos, hasta que se haya solventado la crisis económica a la que nos ha llevado inevitablemente la lucha contra la covid-19. Una situación a la que humildemente se puede contribuir también con el deporte y con este rallye de rango nacional, como revulsivo para la «isla del deporte» y la atracción para el turismo en general.

Por este motivo, la organización continuará intentando aunar esfuerzos institucionales y de patrocinadores privados, que hagan posible la celebración de la prueba en la fecha prevista y en caso de aplazamiento la opción del mes de octubre.

Todo ello contando de antemano con el apoyo de pilotos y equipos, tanto seguidores del CERT, como de los campeonatos de Canarias y de Lanzarote, que están deseando volver cuanto antes a la actividad y especialmente con este rallye del CERT, que ha tenido de protagonistas a muchos equipos canarios estos últimos años.