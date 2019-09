Scala, el gran salto de SKODA

Este peculiar compacto de clara inclinación familiar (silueta pseudo Combi), va montado sobre la plataforma MQB A0, la misma que Polo y T-Roc, pero con la distancia entre ejes llevada a su máxima cota: 2.649 mm, lo que le procura una excepcional amplitud para las rodillas de los pasajeros posteriores, que pueden gozar de 73 mm, mientras el espacio para codos es de 1.425 mm; con 982 mm, el espacio trasero para la cabeza es el más grande de su clase. Como no podía ser de otra manera, el Scala también tiene el maletero más grande en su segmento con 467 litros de capacidad, que se convierten en 1.410 con los respaldos de los asientos traseros abatidos.

Confirmado el éxito del Spaceback como vehículo compacto familar, SKODA ha decidido lanzar su sustituto, una versión pulida y perfeccionada, dirigida a las familias dinámicas.

La oferta para el mercado canario comprende cuatro acabados: Ambition, Ambition Plus, Style y Style Plus, cuyos sistemas multimedia correspondientes son el Swing, Bolero y Amundsen (de menor a mayor), con pantallas de 6.5, 8 y 9.2 pulgadas. Para esta prueba nos ha sido cedida por SKODA Canarias una versión Style Plus que, además de pantalla táctil de 8”, incluye el cuadro de instrumentos digital Virtual Cockpit, configurable a partir de cinco visualizaciones de pantalla: Classic, Basic, Modern, Sport y Extended.