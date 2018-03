Santa Brígida abre el Campeonato BP de Las Palmas

La temporada de Rallys en Canarias comenzará con la XXXIV edición del Rally Villa de Santa Brígida, los días 16 y 17 de marzo, bajo la organización de la propia Federación Interinsular de Las Palmas de Automovilismo.

Una prueba que cerraba en el día de ayer sus inscripciones y que posiblemente podrían llegar a los 35 equipos y entre ellos ya estarán inscritos Vicente Bolaños (Mitsubishi Evo X), Benjamín Avella (Ford Fiesta N5) y Julián Falcón (Porsche 911 GT3) entre otros.

Aunque las inscripciones se han reducido al máximo, para que los pilotos puedan usar ese rally para probar los nuevos neumáticos asimétricos y afrontar mejor el sobrecoste de cada inicio de temporada, parece que los equipos no están preparados. Además, muchos de los asociados de la ADAC no se han inscrito en protesta, por no atender sus reivindicaciones en la Federación, según comunicado hecho público en estos días.