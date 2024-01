Sainz contemporiza y Loeb manda un aviso

Carlos Sainz mantiene su firme candidatura al asalto del Dakar, pero sin forzar más de lo necesario. En una cuarta etapa disputada en su mayoría en un terreno pedregoso en el que muchos pilotos han tenido problemas de navegación y, sobre todo, de pinchazos, el madrileño ha cedido cinco minutos con el ganador del día, un Sebastien Loeb que de momento sigue siendo el líder de Prodrive ante los problemas (¿o es su habitual táctica del avestruz?) de un Nasser Al-Attiyah que de momento no ha atacado.

Loeb, quinto ganador de este Dakar distinto tras Ekstrom en el prólogo y De Mevius, Peterhansel y Moraes en las etapas previas, estaba satisfecho pese a tener ciertos problemas de navegación. «Al Rajhi sigue delante y Sainz continúa en la pelea, los Audi están respondiendo bien y también Nasser. Era importante para mí firmar una buena especial hoy. No conviene estar muy rezagado antes de adentrarse en las grandes etapas en el Empty Quarter. Lo bueno es que seguimos en la lucha», analizaba el ganador del día.

De momento, el que puede decir de los grandes favoritos que está satisfecho es Sainz. El madrileño tuvo algunas dificultades, especialmente al principio de la etapa, pero con el reto de no sufrir más pinchazos (los grandes enemigos que está teniendo el Matador) y sin perder mucho de vista la cabeza de carrera. Y es que, como apuntaba Loeb, la llegada del gigantesco cuarto vacío en los próximos días es donde los pilotos candidatos a victoria final tendrán que dar el do de pecho.

De momento, el saudí Yazeed Al-Rajhi es quien comanda la clasificación. Históricamente ha demostrado una cierta irregularidad que ha jugado en su contra en las ediciones que ha disputado, pero es el hombre a batir para los próximos días.

Cornejo asalta el liderato

Tras varios días apretando los dientes para evacuar a Ross Branch del liderato, el chileno Nacho Cornejo ha conseguido una victoria de etapa este martes con la que ha asaltado el primer puesto de la clasificación general en motos. El de Honda superó en la meta a Ricky Brabec y a Kevin Benavides, separados los tres por menos de cuatro minutos en una rápida jornada disputada sobre terreno duro en su mayor parte.

En la segunda parte de esta maratón que sirve como prolegómeno para la 'crono 48h' del jueves, la pista rápida fue protagonista, lo que permitió que muchos pudieran forzar todo lo que se retuvieron el lunes. En este caso, Cornejo fue el más rápido desde muy temprano, con Branch intentando contemporizar la diferencia para no perder mucho tiempo. Habida cuenta de lo que aún queda por delante de raid, los pilotos forzaron lo justo para marcar territorio.

Aun así, no ha sido una jornada fácil para nadie. Cornejo ha sabido esquivar los problemas más graves, pese a que sí tuvo ligeras dificultades de navegación e incluso tuvo que parar para ayudar a Ross Branch, que se fue al suelo dos veces. «Hoy le he dado a mi manillar un nuevo look», bromeaba el botsuano a su llegada a la meta. «Tras 40 kilómetros en la pista me he caído al tropezar con una piedra mientras consultaba el road book. Y después he vuelto a caerme a falta de 20 km para el final. Había hierba de camello en las dunas y es ahí donde he torcido el manillar. Pero bueno, estoy bien, la moto tiene arreglo y no he perdido excesivo tiempo. Ahora solo me queda reparar la moto y reanudar la carrera», se resignaba el que hasta ahora lideraba la carrera en motos.

Joan Barreda, el único español con opciones que queda en liza, entró en séptima posición a poco más de 8 minutos.

La etapa de este miércoles es solo de 118 kilómetros de especial, pero serán una auténtica pesadilla para los competidores. Y es que serán 118 kilómetros sobre la densa arena del cuarto vacío, donde, como apuntan desde la organización, «cuentan del doble o el triple». La resistencia física de los corredores (especialmente en el caso de las motos) será crítica aquí.