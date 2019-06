Road to Busan llega a Rusia y prepara su entrada en Asia

Más de 8.200 kilómetros. Se dice pronto. En poco menos de un mes de viaje, Road to Busan ha recorrido Marruecos, Gibraltar, España, Francia, Italia, Mónaco, Suiza, Liechstenstein, Alemania, Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, y en unas horas hará su entrada a Rusia, el último país de la lista antes de pisar el continente asiático. Europa es un continente que está repleto de contrastes culturales, y que su historia está marcada por las guerras del siglo XX y sus ansias por renacer construyendo los sólidos cimientos de un continente en paz. El paso de Yuna Moon con el KONA eléctrico por todos esos rincones llenos de historia, ya acumula decenas de anécdotas y aventuras que contar.

De las más destacadas y relacionadas con nuestro objeto de estudio en este viaje, la sostenibilidad, Yuna Moon nos cuenta que sorprende gratamente la concienciación que los países de Europa tienen con el cuidado por el medio ambiente y el desarrollo de infraestructuras como electrolineras y puntos de carga para vehículos como el Hyundai KONA eléctrico. No parece que sea fácil recorrer medio mundo abasteciéndose solo con carga eléctrica; pero hasta el día de hoy, Yuna ha llegado con su compañero de viaje hasta las puertas de Rusia sin más incidencia que el de tener que esperar un poco más de tiempo en algunos casos por la potencia del cargador. El proyecto no ha dejado a nadie indiferente y muchas personas se han acercado a los protagonistas de la historia para preguntar qué es eso de Road to Busan... La historia ha conmovido a más de uno en Europa, que desinteresadamente se han prestado a colaborar con detalles tan solidarios como invitar a un café para hacer más ameno reanudar el viaje en carretera, o difundir el proyecto en sus redes sociales. Por eso, Road to Busan es el reto de todos.

Con la sostenibilidad por bandera, Yuna persigue un sueño que inició su padre, y en el camino para conseguirlo, personas relacionadas con organizaciones no gubernamentales se han prestado a reunirse con Yuna, para también contar sus historias de sostenibilidad; sin ir más lejos, en Italia Yuna tuvo la oportunidad de conocer un interesantísimo proyecto de Equoevento, que se dedica a recoger los excedentes de los grandes banquetes de corporaciones e instituciones para llevarlos a las cantinas donde los más necesitados pueden aprovechar esta comida para que no se tire. Para Hyundai Canarias es un orgullo llevar a cabo un proyecto como este, donde la firma se posiciona como un referente en movilidad eléctrica, no solo en Canarias, sino que demuestra al mundo con Road to Busan que no existen límites. El Hyundai KONA que acompaña a Yuna es 100% eléctrico, y cuenta con una potencia de 204 CV y 449 kilómetros de autonomía; más que suficiente para atravesar medio mundo, poniendo como ejemplo su inminente llegada a Rusia.