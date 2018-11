Quien no pone un SUV en su vida es porque no quiere...

Guía del comprador

Dada la notable importancia de la categoría SUV en nuestro mercado, nos hemos volcado en ofrecer en las páginas que siguen una información enfocada al lector que tiene intención de adquirir un vehículo de estas características a corto o medio plazo.

Para ello hemos contado con la inmensa colaboración de los concesionarios canarios, que nos han facilitado todo tipo de información específica a nuestro mercado, comenzando por los precios en las Islas y continuando por las versiones y acabados que se comercializan aquí, en muchas ocasiones bastante diferentes a los de la Península.

Uno de los datos que primero busca el comprador es el precio, pues en la mayoría de los casos es el factor que prima en la decisión de compra, o al menos en la acotación inicial o descarte de candidatos. Verán que algunos modelos tienen rellena la casilla del precio con n.d. (no disponible), pues no han sido lanzados y por ello no tienen precio asignado.

Para el resto de datos hemos seleccionado parámetros que por sí mismos “explican” las características del vehículo sin necesidad de verlo. En primer lugar, la longitud total nos da una idea de su tamaño. La altura libre se refiere a la distancia existente entre los bajos de la carrocería y el suelo, lo que nos da una idea clara de sus aptitudes todoterreno. El volumen del maletero es uno de los factores más valorados por los usuarios con familia.

El segundo grupo da datos está referido exclusivamente a las unidades propulsoras, agrupadas en primer lugar las alimentadas por gasolina, a continuación las diésel y al final, si las hubiera, las eléctricas.

Esperamos que les sea de utilidad.