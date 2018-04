«Queremos luchar por el campeonato»

— ¿Qué es el drift?

— El drift es un estilo de conducción de vehículos que consiste en derrapar de manera que el vehículo forme un ángulo con la dirección del movimiento.Como deporte de motor, se convirtió en una disciplina propia a fines de la década de los 90 y trata de mantener derrapes controlados a altas velocidades, en esta modalidad no se compite por tiempo sino por estilo, humo, ángulo del vehículo, etc.

— Segundo en la general y primero de su clase en Barcelona. ¿Qué más se puede pedir?

— Ir a vivir una experiencia tan lejos de casa, con todo lo que conlleva movilizar: coche, repuestos, asistencia, etc... Que el debut fuera en un gigante como el circuito de Montmeló entre los más grandes pilotos de Drift del panorama nacional y que todo saliera bien ya era todo un premio para nosotros. Pero vernos clasificar en 6° lugar de 26 pilotos e ir superando batallas, enfrentándonos a rivales de los más duros y favoritos de la competición hasta llegar a la final, es una sensación difícil de explicar con palabras. Llevarnos ese primer puesto en nuestra categoría PRO2 y un 2° lugar en la PRO, fue algo inesperado pero que refleja a la perfección que el trabajo y el esfuerzo de todo un equipo merece la pena. La suerte y la constancia creo que fueron factores claves en esta primera prueba del campeonato que nos pone líderes temporales de la PRO2.

— ¿Cómo ha sido esta experiencia?

— Sencillamente, increíble. No tengo palabras para describirlo y con muchas ganas de volver al siguiente Round a darlo todo, una vez más.

— ¿Qué significa esto para el equipo?

— Pues todo un orgullo que el nombre del Team Balín sea cada vez más conocido y siga sumando experiencias y palmarés. No solo para el equipo, familia, amigos, patrocinadores, coladores y afición que nos ofrecen su apoyo, ya que también son parte de nuestros éxitos.

— ¿Qué es el Team Balín?

— Pues actualmente no es solo un equipo, es una asociación deportiva que abarca varias modalidades a nivel competición dentro del mundo del automovilismo y que, gracias a esta aventura del salto a la península, va más allá de nuestras islas. Hemos llegado a casi 10.000 seguidores en nuestras redes sociales. Aunque más que seguidores podríamos decir que son «parte del equipo» ya que viven con nosotros cada paso, cada competición, cada cambio. Todo comenzó con un grupo de tres amigos hace unos 8 años aficionados a los coches y que poco a poco ha ido creciendo hasta formar un modesto equipo de seis pilotos con muchas ganas de aprender y ser partícipe en todos los fregaos que nos sea posible.

— ¿Cómo surgió su afición a esta modalidad?

— La verdad es que siempre nos han gustado los coches y Un día nos pasamos por el circuito de velocidad de Maspalomas a ver un grupo de pilotos que se dedicaban a mojar las curvas del circuito y «cruzar» sus coches, automáticamente nos enamorados de eso y me animé junto a mi hermano a comprar nuestro primer BMW E30, coche que en esa época era la opción más económica para empezar a probar eso de derrapar. La evolución ha sido progresiva, a través de internet he ido aprendiendo más y más sobre el Drift, y desde ese día la evolución ha ido creciendo a pasos agigantados. He pasado de un pequeño E30 de apenas 120 CV compartido con mi hermano para divertirnos, a un mismo E30 de cerca de 450 CV y estar compitiendo en el campeonato de España de Drift gracias al apoyo de los míos y los patrocinadores.

— ¿Tiene futuro el drift en España?

— Creo que sí. Y por lo que hemos visto, ha crecido muchísimo estos últimos años en gran parte gracias al OSD (Open Slalom Drift) es una modalidad que a nivel internacional tiene mucha repercusión ya incluso por encima de la mayoría del resto de modalidades automovilísticas y con suerte espero y deseo que en Canarias podamos tener algún campeonato de drift

— ¿Cuáles son los planes de futuro del Team Balín?

— Seguir aprendiendo y creciendo. Y a corto plazo participar en el mayor número de round de la OSD 2018 e intentar ser lo más competitivos posibles y por qué no, luchar por el campeonato. Poniendo la vista en horizonte, pues ser partícipes en el mayor número de campeonatos, show, eventos... Posibles y dar el salto a alguna prueba internacional. Como el equipo toca también otras modalidades como campeonato de montaña, circuito de velocidad, etc. seguir cosechando éxitos a nuestra manera, que no es otra que divertirnos y hacer que la afición se divierta con nosotros.