Peñate: «Traer el primer título FIA a Canarias sería un premio»

Es el deportista canario más internacional del momento y es posible que este año pase a la historia de Canarias en cuanto automovilismo se refiere. Está compitiendo con cuatro pilotos diferentes, e infinidad de coches y lo ha hecho en hasta seis países, contando España. Todos los deportistas de élite son muy supersticiosos, pero con uno de esos pilotos es posible que Rogelio Peñate consiga un título FIA, algo que ningún otro piloto de Canarias ha conseguido antes. En uno de los pocos días que tiene libre en su calendario, pudimos hablar con él, para que nos hiciera un balance de lo que va de temporada y conocer de paso sus planes de futuro.

Sin duda alguna este es el año que más kilómetros has hecho, tanto en viajes como en rallys, ¿no?

Así es, a principio de año surgió la oportunidad de cruzar el Atlántico con el proyecto en Sudamérica junto al joven Diego Domínguez y sumado al programa de formación junto a Raúl Hernández en el Este de Europa hacen que los desplazamientos esta temporada sean más largos. Si además añadimos los nacionales de España junto a Pernia y Quintana pues sumamos una experiencia muy grande esta temporada.

Este año está compitiendo con hasta cuatro pilotos diferentes, háblenos primero del más lejano, Diego Domínguez en Paraguay, ¿Cómo surgió todo?

Nos conocimos a través de un amigo en común, y todo fue muy fácil para hacer el programa juntos, al principio era sólo para el Nacional de Paraguay, pero tras disputarse la primera del Codasur FIA (equivalente al ERC FIA en Europa) en Paraguay y obtener la victoria, el equipo decidió seguir este Campeonato FIA donde tras ganar en Argentina WRC y en Erechim (Brasil) somos líderes de la clase Rc4 y de TS (Tracción Simple). Aún faltan 2 rallys, en Bolivia y Uruguay, donde debemos seguir en la misma línea que hasta ahora.

¿Es cierto que con Domínguez aspira a hacer historia en el automovilismo canario?

Ganar un Campeonato FIA no es nada fácil, de hecho, hasta ahora los canarios nos hemos quedado a las puertas 2 veces (1991 Fernando Capdevilla en GrN y 2013 Yeray Lemes-Rogelio Peñate). Los rallys disputados en Codasur los contamos por victorias, junto a Diego controlamos bien los ritmos de cada carrera y su forma innata de conducir le da la velocidad suficiente para estar siempre en la lucha por ganar carreras incluso a coches superiores. Traer el primer título FIA a Canarias sería un premio al esfuerzo de todos estos años.

Ahora háblenos del lanzaroteño Raúl Hernández, con el que es el segundo año que compite.

Raúl es sinónimo de trabajo y sacrificio. Está teniendo paciencia para ir adquiriendo conocimientos y aplicándolos de forma natural. En formación las prisas nunca son buenas, y poco a poco se está consiguiendo aumentar la velocidad, una prueba fue el último rally de Estonia, donde ya estuvo muy cerca de los mejores de la categoría. Hasta la mayoría de edad aún quedan muchos rallys y estoy seguro de que si continúa trabajando igual llegará a ser una referencia entre los Junior a nivel mundial.

Raúl ha sido todo un reto para usted.

Tuve la oportunidad de estar junto a Yeray Lemes (18 años) cuando empezó y también con otros jóvenes pilotos con poca o ninguna experiencia. Con Raúl fue algo diferente, con 15 años querer ser piloto de rallys no es muy común, pero Raúl lo tenía muy claro, por eso no tuve duda en ayudarlo cuando Lemes y Martín junto a Melo (padre de Raúl) se pusieron en contacto conmigo. Está siendo un reto muy bonito y me gusta mucho ver como evoluciona Raúl en cada carrera. Para mí es muy gratificante trabajar con jóvenes como Raúl o Diego y ver la ilusión que ponen en cada situación.

También está inmerso en el Campeonato de España con Surhayen Pernía y el Hyundai i20 R5, ¿Qué balance hace de lo que va de temporada?

Hemos asegurado los resultados a retener en la primera mitad de año. En Galicia no se nos ha dado como queríamos, pero en otros rallys como Córdoba hemos estado en el podio, está debe ser la línea a seguir en la segunda mitad de año, donde tendremos rallys más del gusto de Surha, como pueden ser Llanes o Cantabria. Hyundai Canarias está haciendo un esfuerzo increíble para tener lo mejor en cada rally y la mejor manera de agradecérselo es devolverlo con resultados en lo que resta de campeonato.

¿Quizás sea este año el más complicado de los Campeonatos de España de Rallys en Asfalto?

No diría complicado, sí que es de los más igualados en la lucha por la victoria en cada Rally. Hay pilotos que ya tienen su título de Campeón Nacional del Cera como Ares o Fuster y están muy fuertes para repetir y otros que vienen del ERC como Suarez o López que también tienen una velocidad muy alta, así que el nivel es máximo esta temporada, nosotros no dejaremos de trabajar para estar en esa lucha a partir del Princesa.

¿El grancanario Juan Carlos Quintana es otro de los pilotos que ha acompañado este año?

Con Juan Carlos empezamos esta temporada del Cert en Lorca, obteniendo su mejor resultado en Península en lo que va de temporada (5º Scratch) y a la vuelta del verano estaremos en Cervera para volver a intentar estar en los primeros puestos que no es nada fácil. Siempre es un placer correr con Juan Carlos ya que compartimos otras aficiones y trabajo además de los rallys.

¿Qué espera usted de lo que resta de temporada?

Tal y como está transcurriendo la temporada, el FIA Codasur junto a Diego Domínguez es un objetivo más que real y que si todo transcurre como hasta ahora debemos conseguirlo.

Con Raúl ya ha pasado la parte fuerte de la temporada en Letonia/Estonia, donde ha hecho muy buenos rallys y ahora a falta de dos rallys para terminar, también hay que ir trabajando ya de cara a su último año (2019) de formación antes de la mayoría de edad.En el Cera con Surha tenemos el apoyo de todo el equipo para volver a estar en tiempos de cabeza y conseguir podios como el de Córdoba.

Junto a Quintana debemos ser fuertes para mantener el actual tercer puesto general del Cert, aunque sabemos que cada día hay más R5, y con un Mitsubishi según que rallys es complicado estar en sus tiempos.

¿Cuáles son sus planes para el futuro más cercano?

Me debo a mis pilotos y a sus decisiones deportivas, quiero seguir disfrutando de cada rally como hasta ahora, soy un privilegiado por la confianza que mis pilotos depositan en mí, y trato devolvérselo con trabajo, haciendo las cosas como siempre, intentado ayudar a que den el máximo y se diviertan.

¿Le gustaría añadir algo más?

Quisiera dar las gracias a esos amigos que año tras año están apoyándome, como son Copisteria Cervantes, Frutas y Verduras Ramos Herrera, Bingo Lujan, Restaurante Sitio Ibérico, Joaquín Servicios Agrícolas, así como el apoyo que me brinda el Ayuntamiento de Santa Lucía que siempre están pendientes de todos sus deportistas.Como seguidor de la UD Las Palmas para mí también es un honor llevar el escudo de nuestro equipo por Países de gran tradición futbolística como Brasil o Argentina, son sinergías positivas para ambos y de ahí la relación que existe desde hace algunas temporadas.