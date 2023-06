El paso adelante de Daniela Acosta, que se estrenará como piloto en la Subida de Arucas

La 23ª edición de la Subida de Arucas, que se celebrará el próximo sábado 10 de junio, tendrá como una de las grandes novedades la del debut de Daniela Acosta, de 23 años, como piloto en la modalidad de Fórmula Rally, en la que no se puntúa y tiene carácter de exhibición. La joven deportisra grancanaria, que lleva varias temporadas como copiloto de su padre, Alexis, ha decidido pasarse a la izquierda y probar sensaciones con el volante del Toyota Corolla GTI.

«La idea surgió un poco de broma hace tiempo. Cuando nos fuimos a sacar las licencia, me llevé la sorpresa de que mi padre me ofreciera la de piloto. Con muchos nervios, y sin saber lo que venía, dije que sí, pensando que no iba a salir nada de lo que nos habíamos planteado. A medida que se fue acercando la fecha, lo hablamos en casa, pensándolo en frío y poniendo las reglas sobre la mesa: pasar un día en familia, aprender y disfrutar», reconoce Daniela, quien reconoce que poder estar junto a quien ha sido su maestro en el mundo del motor «es un lujo».

Ampliar

Días atrás ya superó las pertinentes pruebas y se demostró que está capacitada para un reto en el que espera estar a la altura.