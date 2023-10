Otro sábado en la oficina de Jorge Martín

Jorge Martín ha ganado los últimos cinco sprint que se han disputado, y en total suma siete victorias en 16 eventos (no hubo carrera corta el pasado fin de semana en Australia). Son casi la mitad de los triunfos en este explosivo formato que se la adapta como un guante al español, que siempre ha sabido exprimir como pocos el neumático más blando y sacar un plus en las primeras vueltas.

Martín cumplió el guion este sábado. Primero con una autoritaria pole en la que rebajaba el récord absoluto del circuito. Su rival por el título, Pecco Bagnaia, se conformaba con la sexta posición en parrilla y se consolaba con ganar el trofeo al mejor piloto del año en las calificaciones. El italiano ganaba con autoridad un galardón premiado con un coche de alta gama por su buen hacer en las Q2, justo el día en que lograba su segundo peor resultado del año en una parrilla.

El duelo se volvía a poner de cara al piloto español, que afrontaba las trece vueltas sin tener que preocuparse en gestionar el neumático trasero. Pese a que la salida no fue brillante, con su apurada en la primera frenada le ganó la posición a Luca Marini, y a partir de ahí ya ni le vieron. Martín se convirtió en el piloto invisible de un sprint con muchos duelos por detrás. Por su parte, Bagnaia perdía dos posiciones en la salida y después solo era capaz de recuperar un par de puestos, por sendos errores de Álex Márquez y Johann Zarco. Salía sexto y finalizaba séptimo.

La victoria del piloto de San Sebastián de los Reyes le permite recuperar 9 puntos del tirón, y recortar su desventaja con el campeón de MotoGP hasta los 18 puntos. «Ya es un buen momento para saber cuántos riesgos tomar y hoy era uno de esos días», comentaba Martín después de su victoria al sprint en la que no pensaba sacar tanto botín. «No esperaba recuperar tantos puntos, a lo mejor cuatro o cinco, sí. Así que eso que me llevo». Del lado de Bagnaia, también se sorprendía por el rendimiento de Martín ya que era de los pocos que no le veía favorito antes de la carrera. «Ha tenido suerte de la lucha que ha habido por detrás porque sus rivales han perdido tiempo, si no hoy no hubiera ganado. Pero creo que mañana será diferente», explicaba el líder del Mundial que se aferra a su mejor ritmo con neumáticos gastados para la carrera larga del domingo.

Márquez hizo sonar la flauta

En un sprint de duelos destacaron el del podio, entre Marini y Binder que se acabó llevando el sudafricano. Y una espectacular batalla en la última vuelta entre Aleix Espargaró y Marc Márquez. El de Aprilia estaba tratando de atacar el podio en el giro final pero se coló en una curva. Momento que aprovechó el de Cervera para pasarle. Poco después, Aleix le devolvía el adelantamiento y cuando parecía que tenía el cuarto puesto asegurado, Márquez apuró la última frenada para encontrar un hueco imposible y birlarle la posición.

«Estoy muy contento, porque de ayer a hoy hemos dado un gran paso. Ayer dije que para estar delante tenía que sonar la flauta y ha sonado. Ya en la clasificación ha sido mejor de lo esperado con esa tercera línea en parrilla, pero en el sprint no esperaba, para nada, rodar tan rápido». A cuatro carreras de que se acabe su relación con Honda, Márquez sigue rodando por encima de las posibilidades de su moto, justo el día en que se hacía oficial que Honda le autorizaba para rodar con la Ducati en el test post temporada de Valencia (el contrato con los japoneses expira el 31 de diciembre).

El otro nombre propio del fin de semana es Pedro Acosta, que el domingo podría proclamarse campeón de Moto2. Tiene dos combinaciones posibles para lograrlo, ganar la carrera y que Arbolino, sea décimo o peor; y ser segundo y que su rival sea 15º o peor. El murciano saldrá segundo en parrilla, por detrás de su paisano Fermín Aldeguer y de su compañero de equipo, Albert Arenas, en una primera fila íntegramente español; mientras que Arbolino lo hará desde la tercera, octavo. Y en Moto3, la pole ha sido para el turo Deniz Öncü, el líder Jaume Masià saldrá séptimo y Dani Holgado lo hará undécimo.