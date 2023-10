Pedro Acosta saltará a MotoGP en 2024 en el lugar de Pol Espargaró

El equipo GasGas Factory Racing Tech3 hizo oficial este viernes su alineación para la temporada 2024, que mantendrá una estructura cien por cien española con el balear Augusto Fernández, en la que será su segunda temporada con estos colores, y el murciano Pedro Acosta, que saltará a MotoGP solo tres años después de debutar en el campeonato y, seguramente, con dos títulos en las cilindradas pequeñas bajo el brazo.

Era un paso lógico y natural el salto de la última joya del motociclismo español a la categoría de MotoGP. Lo que no estaba tan claro era dónde correría y, sobre todo, por quién. Cuando el piloto murciano se proclamó campeón de Moto3 en 2021 asombrando al mundo ganando el título a la primera, KTM le blindó un contrato por el que correría dos temporadas en Moto2 antes de dar el salto a la clase reina en 2024 en una de sus dos estructuras. Si no se hacía efectivo este acuerdo, Acosta quedaría libre para fichar por cualquier fábrica, y su marca de toda la vida no estaba por la labor de perder a su gran estandarte de futuro.

El problema era encontrarle acomodo en una estructura con cuatro motos (las dos del Red Bull KTM y las dos del GasGas Tech3) y cuatro pilotos con contrato. Los austriacos trataron primero de convencer a Dorna para contar con dos plazas más en la parrilla, las que este año quedaron vacantes por la retirada de Suzuki. Sin embargo, el promotor del campeonato negó esa posibilidad ya que son plazas reservadas para fábricas, no para equipos satélites. La segunda tentativa de KTM fue tratar de atraer a una de las actuales estructuras independientes con plaza en MotoGP, pero no convenció a ninguna. Así que, la única opción pasaba por decidir el nombre del piloto que se quedaría fuera de la parrilla 2024 y el damnificado ha sido Pol Espargaró.

El piloto catalán «ocupará un puesto crucial y muy valorado para el proyecto Pierer Mobility Motorsport (la casa madre del conglomerado KTM) el próximo año». Esto significa que tendrá el rol de probador de la fábrica y sustituto en caso de que haga falta cubrir una lesión de uno de los cuatro pilotos oficiales, además de contar con un buen número de 'wild card' o invitaciones para carreras puntuales.

A sus 32 años, Pol Espargaró queda en una situación muy comprometida, sin plaza segura en la parrilla de MotoGP 2024 a pesar de tener contrato hasta el final de la próxima temporada. Y le bajan de la moto de una manera muy cruel, ya que este año apenas ha podido demostrar su velocidad ya que se lesionó de gravedad en la primera carrera del año y ha estado sin competir cinco meses.

Lo que se va configurando poco a poco es la parrilla definitiva del Mundial de MotoGP 2024, en la que ya quedan pocas sillas vacías. Falta por conocer el lugar definitivo en el que correrá Marc Márquez, aunque todo apunta que será en el Gresini Racing, con una Ducati satélite junto a su hermano Álex; y también quién sustituirá al de Cervera en la estructura del Repsol Honda.