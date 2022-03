Un nuevo trazado para probar un nuevo escenario

El Mundial de motociclismo regresa a Indonesia 25 años después, a un trazado nuevo, y rodeado de la máxima expectación en un país en el que los pilotos de MotoGP son como estrellas del rock. Un circuito, el de Mandalika, que por otra parte promete complicar la vida a pilotos y equipos. En primer lugar por las condiciones extremas de calor, en un fin de semana con previsiones de lluvia, podemos decir que 'a la asiática', con esos clásicos aguaceros casi violentos que en cinco minutos pueden anegarlo todo. Y, en segundo lugar, por la propia pista, mal asfaltada en un principio, lo que supuso un quebradero de cabeza en el entrenamiento de pretemporada de tres días del que dispusieron los pilotos de la clase reina a mediados de febrero.

Unas jornadas que dejaron como conclusiones la necesidad de un reasfaltado (algo cumplido por el organizador local pese a que se iniciarán los entrenamientos libres con la duda de si el cambio ha sido acertado o no), y la necesidad de encontrar un sistema para mantener lo más limpio posible el asfalto. Toda vez que fueron los propios pilotos los que lo fueron puliendo con el paso de las vueltas en esos tres días, aunque eso solo dejase un carril útil, lo que podría dificultar las maniobras de adelantamiento. Un escenario con muchos interrogantes para un Mundial de MotoGP con algunos interrogantes tras la prueba inaugural de Catar.

Y es que en Losail sorprendió el italiano Enea Bastianini con su capacidad para llevarse la victoria en una carrera que fue extremadamente rápida. Con una Ducati de 2021 con la que gestionó a las mil maravillas todos los 'tempos' de la prueba, la salida, las primeras vueltas de posicionamiento y de gestión de neumáticos y del consumo de combustible, y el sprint final que le llevó hasta la primera posición y hasta el liderato de la primera general de 2022. Y no solo Bastianini rompió el guion. También Brad Binder, una vez que parecía que a la KTM le iba a tocar sufrir en el inicio del curso tras un pobre invierno, algo que el sudafricano borró de un plumazo en un circuito en el que la moto naranja nunca antes había brillado.

El trío de sorpresas lo completó Pol Espargaró. «Siendo sincero, no esperábamos una carrera así. No esperaba romper la carrera así de rápido, ni que tuviese ese ritmo. Pensaba que podíamos ser cinco o seis pilotos adelantándonos un par de veces en cada vuelta, pero al final me vi solo tirando, todos en un raíl», reconoció el piloto español. Espargaró se puso enseguida primero desde la sexta plaza de la parrilla y empezó a imponer un ritmo desconocido en Catar, con el que se rompieron todos los récords de tiempo de carrera.

Márquez, en período de adaptación

Espargaró, además, terminó como la primera Honda, algo poco habitual en un garaje dominado siempre con firmeza por Marc Márquez, que aún está en período de adaptación a una moto que ha cambiado mucho. «En Catar nos fue bien a nivel general, sin que hubiera nada especial. Intenté luchar por el podio y perseguir a Enea, pero no era el día. En cualquier caso, el objetivo de este fin de semana es mejorar los resultados de Catar y en Argentina se mejorarán los de aquí. Vamos a ir paso a paso, pero me siento bien», explicaba este jueves Márquez, que confesaba haber tenido las mejores sensaciones en mucho tiempo en Losail y haber encontrado allí lo que necesita para ir rápido y pelear por ganar.

Esto en un trazado en el que su compañero salió como el más rápido de las pruebas invernales, una buena referencia para Honda en esta búsqueda de volver a lo más alto. También Mandalika dio buenas sensaciones a las Suzuki, un poco menos competitivas de lo esperado en Catar (Joan Mir fue sexto y Álex Rins séptimo), a la Aprilia de Aleix Espargaró, cuarto en el inicio del año, y a la Yamaha del campeón Fabio Quartararo, que ha empezado con complicaciones la defensa del título, y eso que en Losail las motos azules habían mandado en 2021. «La Yamaha que tenemos es la que se vio en Catar. No creo que vaya a haber nada nuevo y necesitamos entender cómo va a ir desarrollándose», apuntaba un piloto que quedó en el primer fin de semana del año dentro del grupo de los 'perdedores', junto con las Ducati del equipo de fábrica, que ni siquiera pudieron terminar la prueba inaugural, con Pecco Bagnaia por los suelos y con Jack Miller retirado por problemas técnicos.