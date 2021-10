El Mundial exigirá la mayoría de edad para competir

Fabio Quartararo podría proclamarse campeón del mundo de MotoGP mañana a sus 22 años. El francés va a terminar su séptima temporada en un campeonato en el que debutó por una excepción en el reglamento cuando aún no había cumplido los 16 años, la edad mínima para debutar. Hasta ahora, ya es algo que va a cambiar a partir de la próxima temporada tras una decisión tomada por Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo anunciada ayer.

Es la respuesta a los tres accidentes mortales vividos en este 2021 (los de Jason Dupasquier en el Mundial de Moto3, Hugo Millán en la European Talent Cup que se disputa en el FIM CEV Repsol y Dean Berta Viñales en SSP300, prueba del Mundial de SBK), y de las muchas acciones peligrosas que se están viendo en pista en las categorías menores, como la vivida en el anterior gran premio en Austin en la que se vieron implicados Pedro Acosta, Andrea Migno y Jeremy Alcoba, y que le ha costado una sanción de dos carreras a Deniz Öncü.

«Aumentar la edad mínima de cada categoría del motociclismo es una decisión tomada para garantizar un camino más seguro para todos los pilotos en el inicio y la continuación de sus carreras», expresaban los responsables de estas modificaciones, la más significativa la que hará que en 2023 el que quiera competir en el Mundial deba haber cumplido los 18 años, dos más que el actual límite para Moto3 y Moto2. Aunque la salvedad que usó Quartararo en 2015 se mantendrá con esta base, lo que permitiría competir a los ganadores de las Red Bull Rookies Cup y del Mundial Junior de Moto3 con 17. Una medida que tendrá en 2022 un curso de transición una vez que muchos de los contratos ya están firmados a estas alturas de la temporada.

«Especialmente para Moto3 pasar de 16 años a 18 es un gran cambio, porque todo el mundo quiere empezar lo antes posible», reflexionaba Valentino Rossi, el piloto más experimentado de la parrilla. «Es una gran diferencia porque dos años son muchos y hasta los 18 muchos pilotos van a tener que esperar. Sin duda que esto será mejor para la seguridad, pero no sé si solucionará todos los problemas. Creo que es más importante que los pilotos tengan un buen comportamiento cuando están en pista, más que la edad. Subir la edad mínima a los 18 es un paso bastante grande. Yo empecé con 17 en el Campeonato del Mundo y hace 25 años. 18 es bastante alto», apuntaba como duda.

A partir de ese 2023 la edad mínima para cualquiera de las competiciones en circuitos de gran premio subirá hasta los 14, además de que ya desde 2022 se limitará el número de participantes en las distintas categorías: en las series previas a Moto3 se dejará en 30, y en el Mundial Junior en 32, lo mismo que en SSP300 y en la European Talent Cup, donde a ese factor se le achacó parte de la causalidad de los graves incidentes acaecidos.

Opiniones favorables

«Es controvertido, es difícil saber si es la solución, solo el tiempo nos dirá si es acertado o no. Pero hay dos cosas que son obvias, y es que con 18 años eres más maduro y tus decisiones no las tomas de la misma manera ni las enfocas igual. Y luego la otra cuestión es, ¿qué haces? No puedes quedarte sentado en el sofá viendo cómo los chavales de 16 o 17 años se mueren en carreras de Moto3 o en las de SSP300 en el Mundial de SBK, tienes que hacer algo», apuntaba Pol Espargaró, que debutó en 2006 en 125cc seis días después de cumplir los 15 años (puntuó ese domingo lo que le mantiene como el más joven de la historia en sumar puntos en el Mundial), la edad límite en aquel momento y que no subió a los 16 actuales hasta 2010.

«Creo que es bueno, era el momento de hacer algún cambio, se necesitaba hacer algún cambio por las noticias y los sucesos que han ido pasando este año», coincidía Marc Márquez, otro de esos ejemplos de precocidad. «Será bueno para la seguridad de los pilotos porque creo que no se cometen los mismos errores con 15 años que con 18 o 22, así que contento con el cambio», añadía el piloto español tras finalizar la primera jornada de entrenamientos en Misano, en un día marcado por la lluvia y que dejó al australiano Jack Miller como el contundente dominador de una poco trascendente clasificación de tiempos.