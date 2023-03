MotoGP aterriza en Argentina con el ambiente enrarecido por la sanción a Márquez

El circuito de Termas de Río Hondo acoge la segunda cita de la temporada en un campeonato que todavía arrastra las consecuencias del primer fin de semana del año en Portugal. Un gran premio que dejó secuelas especialmente en la categoría reina, con cuatro bajas por lesión (Pol Espargaró, Enea Bastianini, Miguel Oliveira y Marc Márquez) y que reduce la parrilla a solo 18 pilotos. Salvo en el caso del pequeño de los Espargaró, que todavía se encuentra en la UCI del hospital universitario Dexeus de Barcelona y es baja por un tiempo indefinido, el resto tiene previsto saltarse solo una carrera y reengancharse en la próxima de Estados Unidos. Incluido Márquez, que sin estar presente este fin de semana, es de quien más se habló en la jornada inaugural del Gran Premio de Argentina.

Los ecos del accidente de Portimao todavía resuenan. El Panel de Comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) sancionó a Márquez con una doble 'long lap' (vuelta larga) a cumplir en Argentina, pero cuando vieron que el piloto se saltaría la carrera por lesión, reescribieron su propia sanción a cumplir «en la próxima carrera en la que pueda participar». Y ante este cambio de criterio por parte del órgano de arbitraje de MotoGP Honda recurrió la sanción.

Lo último que se ha conocido del caso es que la FIM ha dado una patada a seguir y ha sido remitido este recurso a una instancia superior, el Tribunal de Apelación de MotoGP, que debería emitir un veredicto antes de la carrera de Austin, aunque fuentes consultadas por este medio han informado que todavía podría retrasarse varias semanas más su sentencia. En cualquier caso, Honda ya anunció que llegaría hasta el final en este asunto y si fuera necesario apelarían al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), así que el lío no para de crecer.

«Se están cebando demasiado»

Por segunda temporada consecutiva Márquez no estará presente en el GP de Argentina. Hace un año, la diplopía producida por su brutal caída en Indonesia le dejó fuera de combate. Ahora se recupera de otra lesión, una fractura en el primer metacarpiano del pulgar de su mano derecha que le obligó a pasar por el quirófano el pasado domingo. Las dos últimas ausencias, unido a que el campeonato no pisó este circuito en 2020 y 2021 por la pandemia, ha provocado que los aficionados argentinos no vean a Márquez en acción desde 2019. Una carrera, por cierto, que ganó de calle el de Cervera.

Pese a no estar en el paddock, su nombre es el que más sonó en el primer día de ruedas de prensa. Y no en boca de su hermano Álex, que se limitaba a decir que «se siente bastante bien» de la lesión y que «va mejorando día a día», pero pasaba palabra cuando se le preguntaba si tenía pensado regresar en Austin: «No soy la persona para decirlo. Él tiene un team manager y un equipo para informar».

Lejos de los titulares grandilocuentes del pasado fin de semana atacando al piloto catalán, las críticas en Argentina se han redireccionado hacia los comisarios de la FIM. «Es difícil de entender que alguien cometa un error así», comentaba el campeón de MotoGP, Pecco Bagnaia, en relación la corrección de la sentencia sobre la marcha.

En esa misma rueda de prensa, a Márquez le salía un aliado inesperado en la figura de Jack Miller, que de alguna manera justificaba el error del español en carrera: «Cuando llevas cuatro meses sin subirte a la moto todos queremos demostrar cosas. Desafortunadamente pueden suceder accidentes en este deporte y es lo que ocurrió el pasado fin de semana». El australiano suele hablar casi siempre sin pelos en la lengua y lo volvió a demostrar en Termas de Río Hondo: «Cuando te equivocas tiene que haber consecuencias. Hay quien dice que debería perderse una carrera o más. yo no estoy de acuerdo. El año pasado ya hubo accidentes muy graves y no pasó nada, pero como es Márquez todo el mundo opina y va con el cuchillo contra él. No estoy tratando de defenderle. Él ha cometido un error y lo sabe, pero se están cebando demasiado».

Todo el ruido en torno a la sanción de Márquez se debería silenciar cuando las motos de las tres categorías arranquen sus motores en la jornada de este viernes, y se ponga en marcha el segundo gran premio de la temporada con el nuevo y espectacular formato sprint.