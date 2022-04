Bastianini deslumbra y Márquez pone el espectáculo

La carrera de MotoGP del Gran Premio de Estados Unidos fue un compendio de muchas de las cosas buenas que tiene la categoría en estos momentos. Una prueba intensa, emocionante, igualada y con varios protagonistas. El primero Enea Bastianini, un piloto que había sorprendido en el comienzo del año en el circuito de Losail, logrando su primer triunfo en la clase reina. El joven italiano repitió su logro con un esquema parecido: se mantuvo delante sin volverse loco en la primera parte de la carrera, en unos giros dominados por Jack Miller, siempre con Jorge Martín a rueda, los dos primeros de la parrilla, aunque intercambiando posiciones en favor del australiano. Luego volvió a exhibir su capacidad de gestión de los neumáticos en el segundo y decisivo tramo, atacando en el momento oportuno y siendo capaz de marcar la vuelta rápida de carrera a seis giros para la conclusión –en Catar lo había hecho a falta de cinco–.

«Esta victoria es mejor para mí que la primera porque me demuestro que soy constante. En Argentina no, porque fue un fin de semana extraño para nosotros, pero siempre me muestro delante y ganar hoy tiene ese valor extra», valoraba el vencedor tras la carrera. Un cambio del paso de carrera que evitó que todo se decidiese en los últimos compases, como sí ocurrió en la lucha por el segundo puesto, de la que salió vencedor otro de los protagonistas del domingo.

Álex Rins salía séptimo, aunque desde muy pronto se percibió que iba a por la faena, por momentos desatado en la pelea contra sus rivales. Muy dura ante las Ducati, que le devolvían los adelantamientos en la larga recta trasera del circuito de Las Américas. El de Suzuki apuraba las frenadas y llevaba al límite unos duelos en los que se deshizo de Fabio Quartararo, Johann Zarco, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, y finalmente, en la penúltima curva de carrera, de Miller. «He intentado pasar a Bastianini, pero él ha sido muy listo y me ha aguantado», explicaba el barcelonés sobre su intento de adelantar al italiano cuando aún Miller lideraba la carrera, un momento importante porque eso cortó su ritmo.

«No pensaba que llegaría al grupo de cabeza, la verdad. La pelea con Miller ha sido brutal. Hoy tenía una pequeña ventaja en el primer sector, era muy rápido y recortaba mucho con el que tenía delante. Creo que es por el chasis de la Suzuki, esa parte es muy buena, aunque nos cuesta en aceleración. En general tengo que decir que la moto funciona muy bien», añadía Rins. En cualquier caso, el segundo podio consecutivo para un piloto que este año está mostrando eso de lo que adoleció en el pasado, regularidad y precisión para no cometer errores.

Hasta el momento, está logrando batir a su compañero de equipo, Joan Mir, que terminó cuarto y ha terminado esta primera parte del campeonato, antes de que llegue a Europa, con muy buenos puntos en la mochila. «Creo que estoy trabajando muy bien fuera y dentro del box, me he preparado mucho durante este invierno, también en la parte mental, y eso me permite mostrar esta consistencia. Queda mucho por delante, es solo la cuarta carrera», explicaba el piloto de Suzuki.

Remontada al estilo Márquez

El último de los protagonistas de MotoGP no fue otro más que Marc Márquez, sobre el que recaía la sospecha de que, pese a su discurso cauto, estaba para pelear por ganar. Y si no lo hizo fue por el desastre de su salida, aunque habría faltado por ver también si estaba para lucharle el triunfo a Bastianini, que ya en los entrenamientos del sábado había mostrado un ritmo muy parejo al del español.

Márquez se quedó clavado en la parrilla y llegó el último, vigésimo cuarto, a la primera curva de carrera. La meta la cruzó en sexta posición, recortando constantemente la ventaja del que marchaba primero, hasta que ese puesto lo ocupó el que terminaría siendo el ganador. Una remontada al estilo Márquez, con adelantamientos a todos sus rivales, eso sí, con más dificultades a la hora de rebasar a Quartararo, que terminó justo por detrás de él y sacando la garra del campeón. En cualquier caso, el del Repsol Honda demostró en su circuito talismán que está para pelear por todo, y eso debería incluir el Mundial, que mantiene su apretada clasificación. El líder tiene cinco puntos de ventaja respecto a Rins, quince sobre el quinto (Quartararo), 33 sobre el décimo (Martín) y 40 sobre Márquez. Con 17 carreras por delante.