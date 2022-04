Una obra de arte da la victoria a Sergio García

Las carreras de Moto3 van cambiando sobre la marcha y a una velocidad de vértigo. Lo que en los primeros compases parecía que iba a ser una exhibición de los dos pupilos de Jorge Martínez Aspar, Izan Guevara y Sergio García, que estaban abriendo un hueco en la cabeza, pasó a ser una pelea más con un grupo de 13 pilotos en fila india, y terminó siendo un combate de última vuelta con un final preciosista protagonizado por uno de los españoles llamados a pelear por el título este año. Una obra de arte ante el máximo favorito, Dennis Foggia, ganador en Indonesia, líder al inicio de la carrera, y que desde el puesto once de la parrilla de salida había sido capaz de llegar hasta los puestos delanteros para pelear por todo.

Es más, en el penúltimo giro, a dos curvas de encarar por penúltima vez la línea de meta, Foggia se colocaba primero, en una maniobra que daba la apariencia de golpe sobre la mesa del jefe. Antes Guevara, uno de los más sólidos del día, tuvo que retirarse por un problema mecánico, mientras que dos de los más experimentados, Jaume Masiá y Andrea Migno, metidos en la lucha por los puestos de honor, se iban al suelo echándose ostensiblemente la culpa el uno al otro, con el italiano golpeando desde atrás la moto del español.

«Ha sido un carrera muy difícil porque no tenía las mejores sensaciones con la moto en el principio de la prueba. Luego he ido mejorando y en las últimas vueltas ha sido increíble. Y al final, en la última curva, he cerrado los ojos y me he dicho que tenía que intentarlo. Y me ha salido», explicaba eufórico García, que se había visto relegado a mitad del último giro al tercer puesto, y que a cinco curvas para la conclusión superaba a Tatsuki Suzuki, y en la antepenúltima, con una maniobra excelsa, a Foggia. Con esta victoria García pasa a encabezar la general de Moto3, con cuatro puntos sobre el italiano y ya 30 sobre el tercero, Guevara.