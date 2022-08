Márquez vuelve a sonreír encima de una moto

El pasado 29 de mayo, Marc Márquez se bajaba de su Honda de MotoGP en el circuito de Mugello y tomaba un avión con destino Rochester (Minnesota) para someterse a su cuarta operación en el brazo derecho. Tres meses y dos días después, el de Cervera volvió a sentirse piloto en el circuito de MotorLand Aragón. Aunque haya sido en un test privado y con una moto de calle, tenía todo el simbolismo de las primeras veces. Y el mensaje que dejaba poco después en sus redes sociales trasmitía esa positividad y la esperanza de que su recuperación total cada vez está más cerca: «Hoy tengo sonrisa permanente. Después de mucho esfuerzo, vuelvo a subirme a la moto. ¡Gracias a todos los que estáis detrás empujando siempre! ¡Seguimos!».

Desde el entorno de Márquez existe la convicción absoluta de que esta vez será la definitiva. Después de un calvario de más de dos años desde su lesión en el circuito de Jerez, ya se empieza a ver la luz al final del túnel. En su última revisión la semana pasada los médicos le autorizaron a aumentar su carga de entrenamientos y a probarse encima de la moto. Y es que la última fase de la recuperación tiene que ser de esta manera, sobre dos ruedas y en un circuito. Solo así podrá comprobar su estado físico real antes de volver a la competición.

Este primer test lo ha completado con una Honda CBR600RR de calle, una moto deportiva pero que está muy lejos en sensaciones de lo que es una MotoGP. Es solo el primer paso. El siguiente debería llegar la semana que viene, cuando se subiría a su Honda en el circuito de Misano. No en el marco del gran premio, sino en dos jornadas de entrenamientos oficiales donde se probarán por primera vez los prototipos de 2023. En Honda le esperan como agua de mayo y no han dudado en admitirlo: «Sería un problema que Marc no estuviese en el test de Misano», aseguraba en una entrevista su jefe de equipo, Alberto Puig. Su presencia en el circuito italiano dependía en gran medida de sus sensaciones este miércoles. Y por lo visto fueron muy positivas.

Y mientras todo esto se producía, este miércoles también se conocía que tanto Marc como su hermano Álex han roto con su mánager de toda la vida, el excampeón de 125 cc Emilio Alzamora. En realidad, la noticia se conoció hace unas semanas, pero este miércoles se hacía oficial. Una ruptura amistosa que pone fin a 18 años de fructífera relación.