A Márquez le cancelan su plan en Motegi

Con el recién estrenado formato de grandes premios, los pilotos son conscientes de la importancia de los viernes. Especialmente del segundo entrenamientos del día, el que no tiene la etiqueta de 'libre' y que sirve para hacer la primera criba que da acceso directo a la Q2. Estar entre los diez mejores tiempos en esa sesión supone quitarse un buen marrón de encima, ya que en la Q1 del sábado solo pasan los dos mejores tiempos a una calificación que define las cuatro primeras filas de parrilla. Y con las MotoGP actuales, cargadas hasta arriba de aerodinámica, cada vez es más complicado adelantar en carrera y el trabajo se complica si no se logra una buena posición en la salida.

En estas circunstancias, Marc Márquez se ha complicado la vida este viernes al no conseguir finalizar en el top 10 de la práctica vespertina en Motegi. En los últimos minutos del entrenamiento, cuando todos utilizan el neumático blando para tratar de cazar una vuelta rápida, el de Cervera no tuvo su día… En su primer intento se fue largo en la curva de entrada a meta y pisó el verde justo cuando venía para batir el mejor registro hasta ese momento. Su segundo intento lo completó dentro de los límites, pero la presencia de una bandera amarilla en una de las curvas (en ese momento se había ido al suelo el español Raúl Fernández) le anuló también un giro con el que habría entrado sobrado en la Q2. Y a la tercera tampoco fue la vencida, ya que en los últimos instantes de la sesión el español sufrió una caída sin consecuencias, y así acababa un viernes cruzado para él y que tendrá que salvar en la repesca de la Q1.

«La verdad es que hoy es uno de esos días en los que tenía la velocidad, pero no hemos entrado», comentaba el piloto de Cervera. Y es que el 14º en la tabla de tiempos no era una posición real en esta ocasión, ya que tenía margen para haber acabado mucho más arriba. «La verdad es que me ha molestado no entrar en la Q2. Hay días en los que no tienes la velocidad y aceptas no poder entrar; pero cuando tienes la velocidad y no entras entonces da un poquito más de rabia, pero lo tienes que aceptar. Y mañana todo dependerá si puedo entrar en la Q2 o no. ¿Hay posibilidades? Sí. Pero se tiene que cuadrar todo».

A ritmo de récord

Mientras Márquez se resignaba a su mala suerte, este viernes se ha volado en el circuito de Motegi. Tanto, que ha caído un récord que databa de 2015, cuando las MotoGP todavía competían con neumáticos Bridgestone y Jorge Lorenzo fluía con la Yamaha. Al balear le arrebató su última vuelta rápida que poseía Brad Binder, y es de suponer que en la calificación del sábado todavía se rebaje más ese tiempo, siempre y cuando la meteorología lo permita, ya que la previsión es inestable.

El sudafricano ha liderato la tabla de tiempos por delante del líder Pecco Bagnaia, que se ha querido reivindicar desde el primer día; con Aleix Espargaró en tercera posición. Cuarto terminó Jorge Martín, que había sido el más rápido en el entrenamiento libre de la mañana demostrando que tenía algo más de ritmo que su rival por el campeonato. El madrileño comentaba después que le había faltado cerrar una vuelta rápida redonda: «Me he encontrado muy cómodo y sólo me ha faltado con el 'time attack' que no he podido cuadrarlo, pero en ritmo he sido el más competitivo».

De cara al sábado, la jornada arrancará de madrugada hora española, con una calificación que decidirá las parrillas tanto del sprint, que se disputará a las 8 de la mañana, como de la carrera larga del domingo. Una jornada en la que ya no comparecerá Álex Rins, que se fracturó tibia y peroné el pasado mes de junio en Italia, y que había viajado hasta Japón para probarse encima de la MotoGP. El piloto español completó 16 vueltas en el FP1, pero por la tarde apenas pudo rodar y optó por retirarse del GP: «El dolor era muy agudo y la doctora me había dicho que parara cuando sintiera dolor, porque ponía en peligro toda la recuperación. Formaba parte del proceso de recuperación el haber probado aquí con la MotoGP y no poder seguir», comentaba Rins una vez se bajaba de su Honda.