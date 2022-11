A Marc Márquez le borran su sonrisa

Sin tiempo para digerir el final de la temporada 2022, arrancó en el circuito Ricardo Tormo la pretemporada 2023. El test de Valencia supone, por un lado, echar el cierre al año mundialista que no volverá hasta el próximo mes de febrero en Malasia; y por otro, un inicio del curso prematuro donde se ponen en marcha los primeros prototipos del año que viene y los pilotos que cambian de equipo estrenan sus nuevas monturas. Es el caso de Joan Mir y Álex Rins que debutaron con Honda, Álex Márquez lo hizo con Ducati o Pol Espargaró con la GasGas. También el recientemente proclamado campeón del mundo de Moto2, Augusto Fernández, que completó sus primeros kilómetros sobre una MotoGP.

Durante la jornada de test, no importa tanto la lucha contra el crono como las sensaciones que provocan las nuevas motos. Y sobre todo, los comentarios que los pilotos puedan ofrecer a sus ingenieros de cara al invierno. Ya que durante los tres meses en los que el campeonato entra en hibernación, toda esa información se usa en las fábricas para mejorar sus monturas. Por eso, las vueltas que se han completado en Valencia este martes han sido tan importantes y por eso las sensaciones que ha trasmitido Márquez después del test han sido tan preocupantes.

El piloto español trabajó con tres motos en el box durante toda la jornada. Dos con las especificaciones de este año y el prototipo de 2023. Sus tiempos no fueron nada del otro mundo y concluyó el test en decimotercera posición. El tiempo era lo de menos, pero ya fue muy significativo que diese por concluida su jornada cuando todavía restaban casi dos horas de test y sin siquiera intentar atacar el crono con goma blanda. «No tenía sentido», comentaba más tarde cuando habló con los medios de comunicación.

Su lenguaje corporal lo decía todo. Pocas veces se le veía tan serio después de bajarse de su Honda, lo que dejaba claro que no había sido el inicio de pretemporada esperado: «Lo que mejoraba en un punto, empeoraba en otro, pero los problemas no eran muy diferentes a los que teníamos este año». Y lanzaba un dardo a Honda con la intención de que se pongan las pilas en Japón: «Aquí esperaba algo más y me han dicho que el paso lo daremos en Malasia, pero entonces no valdrá dar solo un paso, tendrán que dar dos».

Lo que parecía un invierno tranquilo para Márquez, el primero en muchos años que no deberá pasar por el quirófano ni recuperarse de una lesión, ha tornado en preocupación. La dirección que lleva el proyecto Honda de MotoGP no es la que le gustaría, sus nuevos compañeros de marca (Mir y Rins) apenas tienen experiencia con esta moto como para dar un giro radical, así que mucho tienen que cambiar las cosas para que Márquez vuelva a sonreír encima de su MotoGP dentro de tres meses.

Otro Márquez feliz

El gesto severo de Marc contrastaba con la sonrisa que se dibujaba en el rostro de su hermano Álex al finalizar el test. De cara a 2023 el pequeño de los Márquez cambiará la difícil Honda por la campeona Ducati, y en Valencia ha podido comprobar de primera mano por qué a día de hoy es la mejor moto de la parrilla. «Desde el principio me he sentido muy cómodo. Me faltaría un día más para poder disfrutar encima de la moto y extraer algo más de potencial, pero aun así todo lo demás venía natural». A Álex le ha cambiado la vida. Ha pasado de estar deseando acabar la temporada con la Honda a pensar lo largo que se le va a hacer el invierno sin subirse a la Ducati…

También sonreía, y mucho, el único debutante en la categoría, Augusto Fernández. El campeón de Moto2 se estrenó con los mayores y para él fue como cumplir un sueño: «Llevaba toda la vida esperando este momento y lo he disfrutado mucho. Nunca había sentido tanta potencia sobre una moto, es una locura lo que corre una MotoGP, lo que frena y lo que te permite inclinar». Como es lógico, el piloto balear cerró la clasificación de tiempos, pero estuvo en el podio entre los que más disfrutaron del último día de clase en MotoGP.