Marc Márquez será sometido a una cuarta operación de hombro

Marc Márquez será sometido la próxima semana a su cuarta operación en el hombro derecho, en menos de dos años, «al no sentir una mejora significativa» en los últimos meses, por lo que el futuro deportivo del piloto español de MotoGP es una incógnita. «Desafortunadamente tengo que hacer un parón en esta temporada 2022 que me mantendrá alejado de la competición durante un tiempo«, lamentó este sábado el el seis veces campeón del mundo de MotoGP durante una conferencia de prensa en el circuito de Mugello. La intervención quirúrguica será llevada a cabo en Estados Unidos.

«Después de todos estos meses y de un intenso trabajo con mi nuevo equipo médico en Madrid, mi estado físico ha mejorado, pero a pesar de haber reducido las molestias y el dolor de mi brazo derecho para afrontar los grandes premios, sigo teniendo limitaciones importantes en mi húmero que no me permite pilotar la moto de una forma adecuada para conseguir los objetivos que siempre me he marcado», añadió Márquez, que desde que se cayó en abril de 2020 durante el GP de España en el circuito de Jerez, desde entonces está pasando un calvario y ha tenido problemas incluso para terminar carreras, afectado también de una diplopía (visión doble).

«Conjuntamente con mi equipo médico, el doctor Samuel Antuña y doctor Angel Cotorro (médico de Rafa Nadal), y tras asesorarnos con especialistas de la Clínica Mayo, he tomado la decisión de realizar una nueva intervención en mi húmero derecho con el objetivo de mejorar mi posición encima de la moto para pilotar sin las limitaciones actuales. Personalmente estoy con la máxima predisposición e ilusión para seguir trabajando y esforzarme para volver a competir al máximo nivel», aseguró el piloto catalán de Repsol Honda.

«La cirugía consistirá en la extracción del material de ostesíntesis de su hombro asociada a una osteotomía humeral para incrementar el movimiento de rotación externa del brazo y mantener la estabilidad del hombro«, desveló el doctor Sánchez Sotelo.