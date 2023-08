Montmeló le debe una a Aleix Espargaró

Aleix Espargaró no olvidará nunca el Gran Premio de Cataluña de 2022. Hasta el domingo, estaba viviendo un fin de semana de ensueño. Había sido el más rápido en todas las sesiones de entrenamientos, había logrado la pole el sábado y partía como el principal favorito para lograr una victoria que habría sido doblemente especial para él. Por un lado, porque se crio en Granollers, a un puñado de kilómetros del trazado situado en el vecino pueblo de Montmeló. Por otro, porque quería regalar ese triunfo a sus dos gemelos Max y Mía, que ese día cumplían 4 años. En la carrera, Fabio Quartararo estuvo inalcanzable y no dio ninguna opción, pero al menos Aleix tenía atada la segunda posición a falta de una vuelta. Hasta que llegó el desastre.

En plena recta de meta cortó gas de repente. Por un momento dio la sensación de que su Aprilia se había roto, pero entonces el piloto empezó a saludar al público, dando por hecho que la carrera había terminado. Solo cuando vio que varios de sus rivales le adelantaban fue consciente de que todavía quedaba una vuelta. Aunque finalmente pudo acabar quinto, la decepción fue inmensa y rompió a llorar nada más llegar al box. «Como cualquier humano cometo errores y aquel fue un error inmenso, pero ya lo he superado», comentaba Aleix Espargaró en la rueda de prensa de este jueves. Para demostrar que ha pasado página y ponerle un toque de humor al asunto, correrá este fin de semana con un casco especial, en el que luce el lema 'One more lap' (una vuelta más).

En el Circuit Barcelona-Catalunya las favoritas serán las Ducati, cómo no, pero Aleix se pone al mismo nivel que las todopoderosas motos italianas: «Este tipo de pistas le viene bien a la Aprilia y si el año pasado ya fui competitivo, la moto de este año es superior asíq eu tenemos que el objetivo es la victoria».

Enfrente tendrá a todo el arsenal rojo encabezado por el campeón Pecco Bagnaia, que llega después de lograr un autoritario doblete en Austria y abrir hueco en la clasificación. El italiano aventaja en 62 puntos a Jorge Martín, que acabó segundo hace un año en esta pista, y en 68 a su compatriota Marco Bezzecchi, que esta semana anunciaba su renovación por una temporada más con su equipo, la estructura de Valentino Rossi, y seguirá pilotando en 2024 una Ducati satélite.

La «lotería» de Marc Márquez

Como para cada uno de los seis pilotos catalanes de la categoría reina (los hermanos Márquez y Espargaró, Álex Rins y Maverick Viñales) la de Montmeló es una carrera especial para Marc, a pesar de que históricamente no ha sido uno de sus trazados favoritos. «Ya era uno de los dos o tres circuitos donde más sufría cuando estaba en mi mejor momento. Así que este año tocará sufrir un poquito más». En el pasado ha ganado en dos ocasiones en la categoría y cada vez que ha terminado una carrera aquí, lo ha hecho en el podio. Cuando este jueves le recordaban la estadística sonreía, y respondía con humor: «Me gusta escuchar el dato, pero es más fácil que te toque la lotería que yo esté en el podio».

A priori será otro fin de semana de acumular kilómetros con la Honda, probar distintas piezas y dar información a la fábrica, sin mirar la tabla de tiempos. En principio… porque la previsión en Montmeló, como en el resto de la Península, es inestable y la previsión meteorológica da lluvia tanto el sábado como el domingo. Teniendo en cuenta los problemas de Márquez y la Honda en seco, una carrera en mojado podría cambiar las expectativas.

Mientras tanto, el mercado de MotoGP sigue revuelto y aunque Márquez por activa y por pasiva ha manifestado que seguirá en Honda el próximo año, sigue habiendo dos Ducati libres en estructuras satélites y su nombre está en las quinielas. También el de su actual compañero de equipo, Joan Mir, al que se le ha asociado con la escudería Gresini Racing en la que compite Álex Márquez. Unos rumores que ha querido cortar el piloto balear: «Si me fuera ahora sentiría que he fracasado». Dos campeones de MotoGP que tienen contrato con Honda en 2024 y que no tienen las armas para pelear con los mejores.