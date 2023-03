Bagnaia hace ostentación de poder en el cierre de la pretemporada

El día que Pecco Bagnaia se proclamó campeón del mundo en la última cita del año pasado en Valencia, comenzó una pretemporada 2023 que ha estado teñida de rojo. En total, han sido seis jornadas de entrenamientos en tres circuitos muy diferentes (Valencia, Sepang y Portimao) con un denominador común: siempre ha finalizado una Ducati al frente de la tabla de tiempos.

Hasta ahora, actores secundarios como Luca Marini, Marco Bezzecchi o Jorge Martín habían liderado las diferentes clasificaciones. Pero en los dos últimos días de Portugal el campeón se ha mostrado intratable, especialmente en el cierre de la pretemporada. Antes de su última salida a pista, Bagnaia ya comandaba la tabla de tiempos, pero quiso acabar el día con exhibición y en los minutos finales de la sesión paró el crono en 1'37.968. Nunca nadie había bajado de 1'38 sobre dos ruedas en el trazado luso, destrozando el récord del circuito que además estaba en su poder.

Bagnaia aventajó al francés Johann Zarco en tres décimas, una enormidad, y fue el cabeza de cartel en la enésima exhibición de Ducati en esta pretemporada. Siete de las ocho primeras posiciones correspondieron a las motos italianas. Y porque no había más en esta última jornada, ya que Fabio Di Giannantonio no pudo salir a pista tras sufrir una conmoción provocada por una dura caída en la primera jornada de Portimao. Por si quedaban dudas, Ducati en general y Bagnaia en particular, parten como favoritos en el inicio del campeonato; y las mejores bazas españolas serán dos de los integrantes de la armada roja: Álex Márquez y Jorge Martín, séptimo y octavo, respectivamente, en el último día de la pretemporada.

El intruso en Portimao fue Fabio Quartararo, que se coló tercero. El francés, que no se había dejado ver delante en todo el invierno, llegaba justo a tiempo para el inicio del curso 2023 y en Yamaha lo fían todo al talento de su estrella. Las que no estuvieron tan brillantes en este cierre de pretemporada fueron las Aprilia. Si hasta ahora habían plantado cara a las Ducati, Aleix Espargaró y Maverick Viñales concluyeron 10º y 12º, respectivamente, aunque a nivel de ritmo sí que mostraron un vuelta a vuelta a la altura de los mejores.

«No estamos donde queremos estar»

En Honda ya empiezan a asumir la situación actual. Sus tres mejores pilotos prácticamente calcaron su tiempo (Joan Mir 13º, Marc Márquez 14º y Álex Rins 15º), a ocho décimas del registro de Bagnaia. Después de un arduo trabajo en la fábrica durante el parón invernal, la moto no ha dado el salto esperado en la pretemporada, y están en el mismo punto que hace cuatro meses. De hecho, la nueva montura de 2023 no es muy diferente de la que acabó el curso pasado y con estos mimbres será muy difícil poder aspirar a reconquistar la corona de MotoGP que no ganan desde 2019.

Nada más bajarse de la moto, Márquez admitía unos problemas que son más que evidentes: «Obviamente no estamos donde queremos estar, pero ahora no ganas nada haciendo mala sangre. Tienes que intentar sacar el máximo con la situación que tienes y todo puede pasar, pero empezamos la temporada con ilusión y ganas». Y preguntado por la primera carrera del año, su pronóstico no era muy esperanzador. «Estaríamos del quinto al décimo… más cerca del octavo o del noveno». Un jarro de agua fría para el piloto de Cervera, cuyo único consuelo es que la lesión del brazo ya está olvidada y el aspecto físico no debería condicionar su año.

Concluyó de esta forma una pretemporada 2023 que ha tenido a Ducati como absoluta referencia y donde la aerodinámica se hace cada vez más presente en las motos, en forma de alas y alerones. La próxima vez que arranquen los motores de las MotoGP será ya en el marco del primer gran premio del año en Portugal, donde se estrenará el formato de carrera al sprint de los sábados en la clase reina y con la carrera larga de las tres categorías el domingo 26 de marzo.