Bola de título para Izan Guevara

En un complicado fin de semana para él, Izan Guevara tenía un único objetivo en mente: ver la bandera a cuadros y acabar la carrera. Partía desde la undécima posición de la parrilla y sabía esta vez no tocaba un domingo al ataque sino dejarse llevar, no meterse en líos y sumar puntos. Peor tenía las cosas su principal rival, Sergio García, que partía desde la vigésima posición de la parrilla y él sí que necesitaba una remontada para recuperar puntos al líder. Pero todo, se le cruzó al piloto de Burriana en la primera vuelta, cuando se vio implicado en un accidente provocado por el madrileño Adrián Fernández en el que García no tuvo culpa alguna pero acabó por los suelos. En ese preciso momento veía como se le escapaban sus opciones de ser campeón de Moto3. Y a pesar de todo, se reincorporaba a la carrera con una vuelta perdida, pensando en que una bandera roja detuviera la carrera y él pudiera reengancharse de nuevo. Pero eso nunca ocurrió.

Guevara ya sabía que su principal rival estaba fuera de combate y cobraba más importancia que nunca sumar puntos. Por entonces ya se le había escapado el tren de la victoria, porque por delante un intratable Dennis Foggia había roto el grupo y solo se llevaba a dos pilotos a su rueda, su compatriota Rossi y el japonés Sasaki. El italiano estaba en otro nivel en el circuito de Chang y acabó por descolgar a todos en los últimos giros, cuando hizo el cambio de ritmo definitivo. La victoria de Foggia, unido al cero de García, le aúpa ahora a la segunda posición en la general y se queda como el principal rival de Guevara. El balear sacó petróleo de Tailandia con un quinto puesto que puede valer un campeonato, ya que entró en un nutrido grupo donde hubo batalla hasta la última curva.

Con solo tres carreras por disputarse (Australia, Malasia y Valencia) y 75 puntos en juego, Guevara podría proclamarse campeón en dos semanas si queda por delante de Foggia, al que aventaja en 49 puntos, mientras que García mantiene aún remotas opciones de título todavía a 56 puntos del liderato. Izan Guevara tiene una cita con la historia en Phillip Island.