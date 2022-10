Bagnaia llega a Malasia con el viento a favor

En pleno mes de junio, justo en el ecuador del campeonato, Pecco Bagnaia era el sexto clasificado a 91 puntos de Fabio Quartararo. Hoy en día, faltando solo dos grandes premios para el cierre de la temporada, el italiano lidera el Mundial con 14 puntos de margen y tendrá su primera bola de título este mismo fin de semana. Entre las muchas combinaciones posibles, la que más se repite en el circuito de Sepang es que una victoria del piloto de Ducati con el francés fuera del podio haría de la carrera de Valencia un mero trámite. En cualquier caso, si acabara coronándose campeón, habría firmado la mayor remontada en la historia de MotoGP.

Para llegar a esta situación Bagnaia ha tenido que firmar una segunda mitad de año casi perfecta (casi, porque sumó un cero en Japón), al mismo tiempo que su rival se ha ido desvaneciendo. La superioridad técnica de la Ducati le ha beneficiado, pero también la numérica, pudiendo situar en alguna carrera a varios compañeros de fábrica entre él y Quartararo.

Después de ganar con solvencia el título de constructores, la marca italiana por fin tiene ante sí la oportunidad de ganar un título de pilotos que se les resiste desde 2007 con Casey Stoner. De paso, Bagnaia se convertiría en el primer italiano en ganar la clase reina del motociclismo desde el último título de Valentino Rossi en 2009. Precisamente el posible heredero de dos mitos como Stoner y Rossi tiene como consejeros personales a Stoner y Rossi. Al primero, gracias a que su actual jefe de mecánicos también lo fue del australiano. Y al segundo, porque Bagnaia pertenece desde sus inicios a la Academia VR46, que fundó en 2013 la leyenda de Tavullia para impulsar el motociclismo italiano.

El viento sopla a favor de Bagnaia ahora, al que también le ayudará la configuración del circuito de Sepang, con dos largas rectas mucho más favorables a la Ducati que a la Yamaha. Aunque como siempre que el campeonato aterriza en un país tropical como Malasia habrá que contar con el factor meteorológico. Además, Bagnaia ya sabe lo que es sentenciar un título en el trazado asiático. Lo hizo en 2018 cuando se proclamó campeón de Moto2. Cuatro años después, el italiano recordaba aquella experiencia aún más estresante: «Entonces fue más duro, porque era la primera vez que afrontaba algo así. Ahora llego con presión, sin duda, pero más relajado».

«Espero una reacción de Quartararo»

Son muchos los que apuestan a que Bagnaia sentenciará el campeonato el domingo, a pesar de que Quartararo promete batalla. El piloto francés correrá con otra mentalidad en Malasia. «Ahora no tengo nada que perder», comentaba en la rueda de prensa, sentado junto su rival. Uno de los pocos que todavía cree en el francés es Marc Márquez, y tiene sus motivos. «A veces cuando te pones segundo y eres el perseguidor en lugar del perseguido, te desatas. No veo a Quartararo como un piloto desfondado. En entrenamientos siempre es rápido pero por circunstancias no le han cuadrado las cosas en las últimas carreras». Y el piloto de Cervera, que viene de estar en el podio en Australia, sentenciaba. «Lo digo honestamente, yo espero una reacción de Quartararo».

Tampoco se da por vencido Aleix Espargaró, un optimista empedernido a pesar de que tiene una desventaja de 27 puntos con respecto al líder de MotoGP. El español, otro que ha avisado de que saldrá al ataque en Malasia, solo tiene un objetivo entre ceja y ceja, mantener vivo el Mundial hasta Valencia: «No me hace falta un milagro, si llevamos el campeonato hasta Valencia, allí puede pasar de todo». Igual que ahora el viento sopla a favor de Bagnaia, este podría virar durante el fin de semana.

Con el título de Moto3 logrado el pasado fin de semana por Izan Guevara, queda todavía por dilucidarse el de Moto2, sin duda la categoría más igualada del campeonato. El líder Ai Ogura aventaja en solo 3,5 puntos a Augusto Fernández y para que el japonés se corone en Malasia, tendría que ganar la carrera y que el piloto balear acabe decimotercero o peor. Así que todo apunta a que al menos un título se pondrá en juego en Valencia. ¿Y por qué no dos?