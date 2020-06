Los sueños cumplidos de Pablo Suárez

Pablo Suárez es uno de los muchos empleados que forman parte de la empresa de ingeniería QEV Technologies, pero su historia es sin duda una de las más singulares. Este canario de 27 años nació en un ambiente de carreras, rodeado de motores y de coches: su padre, Domingo Suárez, era (y sigue siendo) piloto de rallys. Él fue su primer referente, a quien desde pequeño se quiso parecer, y nunca dudó en que quería dedicarse al mundo del motor.

Primero lo hizo como piloto, debutando en pruebas de slalom a los 16 de años, antes de pasar a participar en competiciones de hielo, campeonatos de rallys autonómicos en Canarias y después también a nivel nacional. Al mismo tiempo que se abría paso como uno de los pilotos canarios de rallys más prometedores, se formaba como ingeniero en la universidad, y decidió dar un paso más: especializarse en automoción y vivir de su gran pasión, sin dejar de lado las carreras.

Mientras cursaba la carrera de Ingeniería Industrial, Pablo se dio cuenta de que el temario no le guiaba hacia el diseño, fabricación y/o desarrollo de coches, que era lo que a él le apasionaba. Por eso decidió buscar un programa de formación que sirviese de complemento a todo lo aprendido. Desde su Canarias natal vio un anuncio en internet que publicitaba el Máster y Curso Superior Universitario de Especialista en Motorsport y E-Racing de QEV Academy. Sin dudarlo, decidió inscribirse y viajar hasta Barcelona para entrevistarse con su director, Andrés Castillo.

«El máster me llamó la atención porque vi un temario muy atractivo y también un interesante plan de prácticas en un equipo de carreras, rodeado de profesionales en activo, y eso es muy difícil de encontrar», recuerda. «Rellené mi inscripción y me reuní con el director de formación, Andrés Castillo. Me dijo que no hacía falta que viajara hasta Barcelona, que podíamos vernos por videoconferencia, pero yo lo tenía muy claro y quería empezar a respirar el ambiente que me encontraría».

Pablo guarda muy buenos recuerdos del máster, tanto de las clases presenciales como de las prácticas en taller y, cómo no, de las prácticas en carreras, un factor diferenciador de esta oferta formativa. «Recuerdo el momento en el que tuvimos que desmontar y montar un coche de carreras entero, y también mis prácticas en diferentes proyectos. Hice algunas carreras con un equipo del Mundial de Turismos como ayudante de ingeniero y también colaboré con el equipo Mahindra de Fórmula E analizando sus tiempos por vuelta y su consumo de energía, y después participé en el desarrollo del tren propulsor para la tercera temporada del campeonato. En definitiva: pasé de estar sentado en un aula universitaria a mancharme las manos trabajando en lo que de verdad me gusta».

Una de las máximas del Máster y Curso de Especialización en Motorsport de QEV Academy es que los mejores alumnos se quedan en la empresa y se incorporan a QEV Technologies. Pablo lo consiguió y se unió al departamento de diseño: uno de los primeros proyectos en los que estuvo implicado fue el BAIC Arcfox-7, un deportivo biplaza 100% eléctrico de 600 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3 segundos, diseñado en España por QEV Technologies para la empresa china BAIC, y en el que se aplicó toda la experiencia acumulada en la Fórmula E.

A pesar de trabajar como técnico en las oficinas de QEV Technologies, Suárez se llevó hasta Barcelona su casco y mono de competición, ya que entre sus tareas en la ingeniería española se encuentra también la de piloto de pruebas. El canario, además de trabajar en la oficina de diseño de la empresa, se encarga de probar en circuito los coches construidos en la sede de QEV Technologies.

Entre ellos está, cómo no, el BAIC Arcfox-7, al que Pablo está unido de una forma muy especial. Y es que en 2018 Arcfox se convirtió en patrocinador del Campeonato Chino de GT y su deportivo estrella ejerció de “Pace Car” en las siete pruebas de la temporada, liderando al pelotón en las salidas de las carreras y también dando vueltas de exhibición junto con VIPs. Pablo fue el piloto elegido.

«Recuerdo esta experiencia con mucho cariño. Me pidieron que me fuese hasta China para rodar con él porque en realidad nadie había dado tantas vueltas como yo. Aprendí mucho, fue una experiencia muy buena, sobre todo el rodar en circuitos tan espectaculares como el de Shanghái, el de Pekín o hasta el de Wuhan. Estuve un año viajando constantemente hasta China y eso también me permitió descubrir una cultura totalmente nueva», recuerda.

Otro de los grandes proyectos en los que Pablo ha estado involucrado es en el de desarrollo del Hispano Suiza Carmen, que sin duda es uno de los vehículos más innovadores, radicales y espectaculares creados en España, y que además marca el resurgir de un fabricante histórico con unas prestaciones de ensueño. Se trata de un coche 100 % eléctrico y tracción total, de 1.019 CV de potencia que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos.