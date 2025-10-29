Lemes, Monzón y Lukyanuk son los máximos favoritos

La cita sureña, que arranca este viernes con las verificaciones técnicas, reta a tres colosos en las tres pasadas de sus tramos, la última ya en horario nocturno

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:20

Buen cierre del CCRA con el Rallye de Maspalomas, que en su 52º edición, reunirá a 85 equipos desde este viernes con las verificaciones de los vehículos en Expomeloneras. La prueba se disputa este sábado bajo la organización de la Escudería del sur de Gran Canaria, con salida y llegada final en el Faro.

Esta será la última cita del Campeonato de Canarias y la penúltima del Campeonato BP de Las Palmas, en este último caso con los títulos todavía por confirmar, mientras en el Regional CCRA se llega con casi todo ya decidido de antemano. También será la última oportunidad para conformar la clasificación final del Trofeo de Canarias de Rallys donde participan los coches más veteranos.

En el Maspalomas también se producirá el cierre de varios trofeos promocionales como la Rally 4 Cup, Clio Trophy, Júnior FCA, además de ser prueba puntuable para la Enma-2RM de los Yaris, Promoción FALP y Volante FALP, Faroga 1.6 Pastelería La Madera, Pro-Auto Panadería La Madera, Faroga-N3, Bardahl Lubricantes Pro-Auto Cup.

El elenco de aspirantes a la victoria es importante, a pesar de que no estarán los animadores del CCRA, salvo Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, que vienen al Maspa a buscar el título provincial de Las Palmas, subiéndose de nuevo a su montura habitual en el Campeonato Regional, que serán los encargados de llevar el número 1 de la lista. Pues también con Citroën C3 Rally2 compiten los otros dos máximos aspirantes al triunfo en esta edición 2025.

Ampliar Iván Armas, otro que va a por todas.

Luis Monzón-José Carlos Déniz, que no le vemos dentro del coche desde su actuación en el WRC-Islas Canarias y ganador del último Rallye de Santa Brígida, además de sus dos victorias en el palmarés del Maspalomas. Y los rusos Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov, que después de intentar hacerlo lo mejor posible en el CCRA no ha logrados los objetivos y regresa después de liderar el pasado Villa de Teror, con las intenciones de subirse por primera vez a lo alto del podio en su periplo en el CCRA.

Nombres propios

Estos son, a priori, los indicados a luchar por las plazas de podio, pero con dos Porsche 911 GT3 siguiendo la saga a manos de Iván Armas-Tino Guerra y Ayoze Benítez-Patricia González, además del Alpine A110+ de Benjamín Avella-Agustín Alemán, estos últimos en un rally en el que siempre intentan sobresalir. Y para completar el grupo de favoritos, el veterano Alfonso Viera copilotado por el multifacético Ariday Bonilla, se unen de nuevo al equipo de candidatos para intentar repetir victoria con un Skoda Fabia Rally2 de Sport&You Canarias, escuadra que se encarga también de las asistencias de los Citroën de Lemes y Lukyanuk.

José Yoday Betancort llega de Lanzarote como ya virtual campeón de la Rally4 Cup Canarias, categoría donde tendrá que medirse con otros Rally4 como los Renault Clio de Noé Armas-Efraín González (campeones de la Clio Trophy 2024) y de Alejandro Martín-Armando Rivero, junto al otro Peugeot 208 de Alejandro Martín-Gabriel Espino.

En el orden de la lista le siguen los Mitsubishi Lancer Evo de los Antonio Afonso-Jonay Miranda y Antonio Afonso-Miguel Ortiz, más el Toyota GR Yaris de Estalella-Batista, que animarán la zona intermedia de la clasificación.

El Maspalomas va a decidir la Clio Trophy Canarias, donde llegan como líderes los tinerfeños Kevin Kipar-Raúl Sánchez, por un solo punto sobre los palmeros Jesús Pérez-Aythami Díaz.

El 52º Rallye de Maspalomas ya está listo para emocionar este final de temporada en sus tramos de la Era del Cardón-Agüimes, Cazadores-La Cumbre y Ayacata-San Bartolomé de Tirajana, con tres pasadas a cada uno, la última ya en horario nocturno.