Kevin Peñate, la nueva perla que triunfa en Lanzarote

No esperaba lograr galardón alguno, el hecho de estar en una competición tan importante y correr junto a pilotos de tanto nivel ya era un premio», reconoce con humildad Peñate. Natural de Valsequillo, fue en 2013 cuando hizo su debut en las carreras. «Soy un loco del motor desde pequeño y hace cinco años mi tío me dio la oportunidad de correr junto al piloto Reinaldo Monzón en la Copa Nissan Micra, en Santa Brígida», relata.

Y desde entonces, su proyección ha sido imparable. No ha estado ni un solo año sin participar en un rally, y ha visto recompensado su esfuerzo y dedicación con este reconocimiento en Lanzarote. «Hasta ahora he competido con la ilusión de mejorar cada día pero sin aspiraciones ambiciosas, pero este éxito me motiva aún más. Ahora veo posible hacer grandes cosas en el mundo del rally», añade ilusionado.

El Luzardo Rallye Team quedó tercero en la primera cita del calendario de la 2ª edición de esta Copa Skoda. La competición está considerada como una fábrica de pilotos y copilotos, y los participantes de esta copa monomarca compiten en pruebas de tierra y asfalto. Un éxito que posiciona al equipo, compuesto por Peñate y Luzardo, como uno de los más jóvenes y con mayor potencial de la Copa Skoda.

Y el copiloto ya tiene entre ceja y ceja su próximo objetivo: el Rally Gran Canaria. En esta ocasión sí que partirá como favorito, no solo por su crecimiento como copiloto, sino también por la persona que tendrá a su lado. «Disputaré el Provincial de Las Palmas de Rallys de Asfalto con Acorán Navarro, que quedó campeón del Trofeo Toyota Emma 2RM el curso pasado y subcampeón absoluto en el Provincial. Vamos a por todas», asegura.