“Hat trick” de Kia en los premios Red Dot de diseño

El modelo que ha convertido a Kia en la gran vencedora de estos Red Dot Awards ha sido el esperadísimo Stinger, ya que el jurado compuesto por un conjunto de expertos en diseño lo eligieron como el ‘Best of the Best’ por su estilo innovador. Con él, Kia propone un vehículo que combina la elegancia de los patrones clásicos de un Gran Turismo de los años setenta del pasado siglo con un interior amplio y acogedor. Su línea es obra del centro europeo de diseño que Kia tiene en Fráncfort y supone el cuarto ‘Best of the Best’ de la marca.

Peter Schreyer, presidente y jefe de Diseño de Kia Motors Corporation, da especial valor a ese éxito continuado. “Ganar el “Red Dot Best of the Best” por cuarta vez es algo realmente excepcional. Con su interpretación moderna del estilo Gran Turismo clásico, el Kia Stinger es una muestra más de los altos estándares de diseño de Kia. Nuestro equipo de diseño global puede estar muy orgulloso de este triple triunfo. Destaca la pasión de Kia por la calidad y la innovación en el diseño, que ha sido aclamado una vez más por un jurado de expertos internacionales”, recuerda.

El premio logrado por el Stonic confirma que Kia ha entrado con buen pie en el segmento de los crossovers compactos. Su diseño exterior llamativo y audaz, el hecho de ser el modelo más personalizable de toda la gama –incluyendo una gran variedad de acabados de pintura con dos colores y tonos en el interior– y su habitáculo amplio y con un puesto de conducción elevado son sólo algunas de las claves de este recién llegado a la red de concesionarios de Kia Canarias.

Con el Picanto, Kia ha abierto nuevos horizontes en la categoría más compacta y urbana: el segmento A. Esta tercera generación derrocha temperamento, calidad y tecnología. También aquí, Kia explota su gran potencial de personalización y un interior muy amplio entre los modelos de su clase.