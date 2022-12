La primera vez que se subió a una moto no levantaba un palmo del suelo pero lo dejó muy claro: «Papá, yo en el circuito me aburro, quiero hacer una carrera». Gabriela Seisdedos compite desde los nueve años en un deporte de chicos y era la niña a la que todos querían ganar. Hoy, a sus 28 años, esta madrileña, la primera mujer que dio el salto a las carreras profesionales de motocross en España, ha vuelto a hacer historia al ganar, junto a Daniela Guillén, el Motocross de las Naciones, en Talavera.

-Y, claro, como no es fútbol apenas se habla de ello...

-Suele pasar, aunque al menos esta vez hemos salido en el Telediario, que ya es mucho.

-Daniela, su compañera tiene solo 16 años.

-Sí, el año pasado empezamos a convivir en el equipo y la diferencia de edad se nota. Es una piloto muy rápida y muy técnica. Creo que mi experiencia le ha dado tranquilidad. Necesitaba una figura como de hermana mayor. Y yo, encantada.

-Fue la primera mujer en competir en motocross femenino en España. ¿Siente que ha roto un techo de cristal?

-No me lo planteé. Empecé muy joven y no tenía ayudas, no había categoría femenina... Lo que hice fue abrirme camino para mí y eso facilitó las cosas a las que venían detrás.

-¿Llegó a escuchar comentarios machistas?

-Me joroba un poco tener que darle importancia a esto, pero claro que he escuchado comentarios, desde muy pequeña. Había una obsesión por ganarme a mí. Algunos padres, cuando eres un poquito más adolescente y ya empiezas a ser mujer, me decían: «Vete a fregar, esto no es para chicas».

-¿Cuál era su reacción?

-Subirme a la moto, hacer la carrera e intentar ganarles a todos.

-Habrá visto a padres machacar a sus hijos porque usted les adelantaba...

-Muchísimos. Tenían como dos carreras: ganarme a mí, a la niña, y luego ganar la carrera. Pero más importante, si no tenían opciones de podio, era ganarme a mí. Y, claro, cuando yo ganaba la carrera estaba todo el mundo enfadado.

-¿Siente que lo suyo es feminismo activo?

-Yo no soy feminista. Lucho para que haya igualdad de condiciones, pero al final un hombre y una mujer son diferentes. En mi deporte la fuerza física es muy importante. Sin embargo, creo que nosotras somos más inteligentes. Lucho para que haya igualdad en el tema de patrocinios, porque al final nosotras trabajamos igual y no podemos vivir de ello.

-De haber nacido hombre, ahora viviría de su deporte.

-Seguro. Las mujeres estamos de moda en el deporte, somos noticia, nos dan visibilidad pero falta lo más importante, que es el dinero. No puedes vivir del aire.

-¿Y de qué vive?

-De hacer muchos trabajos. Tengo una escuela y me busco la vida, hago de todo.

-¿Le gusta meterse en barrizales?

-La verdad es que me gusta el lío. En el deporte y en la vida. He compaginado el motocross con la carrera de Criminología y dos másters en Psicología Criminal y Forense.

-Veo que juega con su apellido. Lo escribe '6D2'. ¿Apellidarse Seisdedos le costó alguna burla de niña?

-Me asociaban a cierto personaje público (Margarita Seisdedos, madre de la cantante Yurena). Pero la verdad es que a pesar de las bromas, estoy muy agradecida a mi apellido porque la gente se queda con él.