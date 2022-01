El gran día de Barreda, aguado por dos penalizaciones

La que podía haber sido una etapa memorable para una de las principales -por no decir la única- opciones española en el Dakar 2022 se desinfló notablemente a los pocos minutos de acabar la etapa. Joan Barreda había entrado a poco más de tres minutos del vencedor del día en Bisha, Toby Price, pero nada más llegar a la meta le informaron de dos penalizaciones de dos minutos cada una. De acabar el día a 6:47 del líder de la general a hacerlo a 10:47 hay una diferencia notable, y no sólo la psicológica de la barrera de los 10 minutos.

Fue una etapa brillante del Barreda más espartano. El dolor de la clavícula no le hizo frenar ni un ápice, al menos en la primera mitad de la especial que llegó a comandar. El viaje entre Wadi Ad Dawasir y Bisha fue uno de los más rápidos de este Dakar (prácticamente a fondo hasta los últimos kilómetros) lo que fue un relativo descanso para él. Sin embargo, sí tuvo un par de fallos de navegación (no tan serios como los de otros) que le hizo ceder unos minutos a mitad de jornada, casi cinco, y que le obligaron a apretar los dientes en los últimos kilómetros. En la zona de rocas y más virada ganó margen hasta entrar en meta a 3:21 del vencedor… pero un exceso de velocidad marcado en el enlace le hicieron caer cuatro minutos más abajo. Al final, 7:21 de desventaja y esos más de diez.

Pese a que no es el resultado que hubiera deseado a la postre, Barreda no puede evitar mirar con cierta satisfacción lo que le queda por delante y, sobre todo, la volatilidad de la general. Si el día empezaba con Walkner como líder y Sunderland prácticamente fuera, acabó con Adrian Van Beveren reconquistando el liderato por delante del británico (que además es su cuñado) por casi 6 minutos exactos de ventaja. Barreda tiene mucho que recuperar, pero el resto también tienen mucho que perder. Los que parecían grandes candidatos al título final se hundieron por sendos problemas de navegación (Sunderland se perdió a falta de 30 kilómetros para meta, Walkner a mitad de la etapa antes de la neutralización) y puede ser el factor que les permita pelearle la gloria al de Yamaha o no.

Para la penúltima etapa, en opinión de Barreda, la única estrategia es aguantar. «Será un día largo también, así que lo intentaremos hacer lo mejor posible. Seguro que vienen por detrás pilotos más rápidos. Estos días son difíciles y hay que intentar salvarlo y no perder demasiado tiempo», destacó.

Peterhansel se desquita y Quintero hace historia

Ha habido que esperar a la décima jornada para que la mayor leyenda de la historia del Dakar, Stephane Peterhansel (catorce entorchados tiene en su haber) logre su primera victoria de etapa. En un día en el que la velocidad punta del Audi (llegaron a ir al corte del motor) fue clave, 'Monsieur Dakar' logró su 49º triunfo parcial, con lo que está a uno del récord absoluto del mítico Ari Vatanen. El galo, totalmente descartado por la victoria, aventajó en algo más de dos minutos a Carlos Sainz, confirmando así que la reacción del equipo de los cuatro aros ha llegado tarde.

La ventaja de los Audi sobre el resto y la ausencia de una jornada compleja de navegación para los coches impidió que Loeb y Al-Attiyah se distanciasen. La estrategia del catarí es relativamente fácil para los días que quedan: no despegarse del Hunter del nonacampeón del mundo de rallies. Loeb, 5º a 4:25 de Peterhansel en meta, sólo le pudo arañar poco menos que minuto y medio al líder de la general, que ni con la penalización nocturna que recibió la noche anterior (le metieron 5 minutos por salir sin el cinturón correctamente puesto de un cambio de neumáticos) cede lo suficiente como para pensar que su cuarto Dakar esté en peligro.

Fue un día histórico desde la categoría de prototipos ligeros. El joven Seth Quintero ganó su décima etapa en esta edición del raid (séptima consecutiva), con lo que es el segundo piloto de la historia en sumar 10 victorias en un mismo Dakar, igualando el récord de Pierre Lartigue en 1994. Con dos etapas restantes, el californiano podría aún batir esa marca. La segunda plaza fue para su compañera de equipo, la española Cristina Gutiérrez, que entró a 2:20. Ambos están fuera de la pelea por la victoria final, aunque sí se mantienen en carrera. Salvo sorpresa, el ganador en esta categoría será Francisco 'Chaleco' López.