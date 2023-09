Verstappen marca una imperial pole para volver a su lugar natural

El dato es demoledor: en un circuito donde las diferencias estaban siendo por centésimas, Max Verstappen logró una pole por más de medio segundo sobre el segundo clasificado. El neerlandés arrasó, como estaba previsto, para lograr la 9ª primera posición en parrilla de la temporada, por delante de un Oscar Piastri que lideró esta vez la dupla de McLaren, confirmados ya como el equipo que persigue a los más que probables campeones Red Bull. El equipo de las bebidas energéticas se alzará con el título de constructores este domingo si logra sumar un punto más que Mercedes, algo que parece harto probable.

No fue un buen sábado para los españoles, sin embargo. Carlos Sainz volvió a demostrar que en Suzuka no se siente del todo cómodo y tras dos fines de semana brillantes, el madrileño saldrá desde una mejorable 6ª plaza en busca de un complicado podio. Peor lo tiene Fernando Alonso que, pese a mantener su pleno de clasificaciones en la Q3 (es el único de la parrilla que lo ha logrado en este 2023), apenas pudo marcar un 10º puesto que dista mucho de lo previsto.

Q1: Verstappen no deja lugar a la sorpresa

Hace ya tiempo que la única sorpresa que guarda la Fórmula 1 en una clasificación es ver quién acabará por detrás de Max Verstappen, especialmente en el caso del GP de Japón. Esta vez no esperó ni siquiera a acabar la Q1 para ponerse primero… y no soltarlo hasta el final.

Aunque tuvo que esperar un poco más de lo previsto. La clasificación se vio interrumpida cuando restaban diez minutos de la Q1 por culpa de Logan Sargeant, que estrelló su Williams después de perder el control a la salida de una chicane. El estadounidense, único sin contrato para 2024 de momento, obligó a detener a los coches y a un exceso de trabajo a sus desesperados mecánicos.

Una vez superado el incidente, con la reanudación de la tanda, todos los pilotos buscaron mejorar para no llevarse un susto. Con el número de neumáticos blandos en mente de cada uno, algunos estuvieron a punto de pasarse de optimistas. Fue el caso de Fernando Alonso, que pasó el corte con el 14º tiempo. No así su compañero que, como de costumbre, volvió a abochornar a sus seguidores y cayó en esta Q1. Con la sorpresa de Liam Lawson marcando el 4º crono y demostrando que, quizá, la decisión de no darle el AlphaTauri de 2024 igual no es tan buena, los eliminados fueron Bottas, el citado Stroll, Hulkenberg, Zhou y el accidentado Sargeant.

Q2: Alonso sufre para mantener su pleno de 'top 10'

El enorme rendimiento de los AlphaTauri fue la gran sorpresa de esta Q2. La presencia de Lawson y Tsunoda en la pelea por pasar a la Q3, algo normalmente inhabitual, fue lo que marcó la disputa de esta tanda, que hizo que varios pilotos tuvieran que sufrir más de lo previsto. Por ejemplo, Fernando Alonso, que cuando se cumplió el tiempo previsto acababa estar en una 9ª posición muy justa y, al final, un 10º puesto que le hizo mantener su pleno de pasos a la Q3 'in extremis'.

Por arriba, un mundo. Leclerc, Verstappen y Pérez, con solo 25 milésimas de diferencia y los únicos que rodaron en 1:29, dejaron claro que ellos no iban a sufrir. La extrema igualdad en todos los clasificados fue notable, con los 10 clasificados en apenas 4 décimas y el 11º, Lawson, eliminado por solo 43 milésimas. Junto al neozelandés, cayeron Gasly, Albon, Ocon y Magnussen.

Q3: Verstappen canibaliza la pole

Se sabía que Verstappen iba a hacer la pole o, al menos, se intuía. La emoción estribaba por su lado en ver cuánto iba a ser capaz de endosarle a sus rivales y ya desde el primer intento de la Q3 se confirmó que iba a ser por varias décimas. Las cuatro que le metió a la dupla de McLaren, con Piastri delante de Norris, y el segundo casi y medio de ventaja sobre su propio compañero Sergio Pérez dejaron claro quién iba a tener la foto del día. En el segundo intento, el futuro tricampeón del mundo aún bajó un poco más su crono hasta colocar la pole de este 2023 en 1:28.877.

Por detrás, colocados, los McLaren de Piastri y Norris, los Ferrari de Leclerc y Sainz con Pérez en medio, los Mercedes de Hamilton y Russell y en la quinta línea de parrilla saldrán Yuki Tsunoda y un Fernando Alonso que ni siquiera hizo un segundo intento, consciente de que no iba a poder mejorar nada. No es el fin de semana propicio para Aston Martin y todo lo que sea llegar a los 7 primeros será un objetivo realista.